Sjælden stenalderboplads fundet midt i København Under byggeriet af det nye Frihedsmuseet fandt man pludselig pilespidser og menneskeknogler.

Arkæologer fra Københavns Museum har fundet noget så sjældent som en stenalderboplads midt i hovedstaden.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

FAKTA Fundet af stenalderbopladsen er fundet i forbindelse med byggeriet af det nye Frihedsmuseet i København.

Bopladsen skønnes at være omkring 7.000 år gammel (ca. 5.000 f.Kr.).

I løbet af de seneste 100 år har man i København fundet 4-5 stenalderbopladser.

Under byggeriet af det nye Frihedsmuseet ved Kastellet i København dukkede der pludselig pilespidser, dyreknogler og et par menneskeknogler op. De københavnske arkæologer får dermed et kig så langt tilbage som til stenalderen, og det alene gør fundet af bopladsen interessant.

»At finde en stenalderboplads er særligt, fordi den fortæller historien om området, før det overhovedet bliver til København. Bopladserne gør os klogere på undergrunden og på, hvordan man har levet, boet og flyttet sig for mange tusind år siden. Det har en enorm historisk værdi«, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å).

Et særligt tidspunkt

Umiddelbart mener arkæologerne, at bopladsen er omkring 7.000 år gammel og stammer fra Kongemosekulturen, som er dateret til 6400-5400 år f.Kr.

Pælen er langt yngre, men billedet fortæller en historie: Øverst omkring pælens top ligger et ungt jordlag - vi kender ikke dateringen. Midt på pælen er der fint sand, lig gammel havbund fra et tidspunkt, hvor havet ikke er i så meget bevægelse på stedet. Derunder grus med hvide skaller - det er strandbred, hvor havet kommer ind med lidt hårde bølger. Det mørke lag omkring spidsen er råddent plantemateriale fra en lille mose på stedet - fra før havet steg.

Det sjældne fund er ekstra interessant, fordi de ting, man har fundet, kan fortælle hvordan mennesket har bosat sig på et tidspunkt, hvor landskabet i Danmark forandrer sig markant. Havene steg meget hurtigt, så kystlinjerne og landskabet ændrer sig meget.

Det er pilespidserne, der fortæller, at fundene stammer fra Kongemosekulturen.

Genstandene fra bopladsen er nu i arkæologernes varetægt.

Senere skal de flytte til det kommende magasin for kulturarv, der står klar i Høje Taastrup til sommer.