Det, vi troede, viste sig – igen – at være helt forkert: Historikere finder fejl i fortællingen om ikonisk krigsfotografi

Der findes billeder, som er så vægtige, at de bliver til monumenter.

Et sådant er Associated Press-fotografen Joe Rosenthals forevigelse af seks amerikanske marineinfanterister, der rejser The Stars and Stripes under de blodige kampe mellem amerikanske og japanske styrker på øen Iwo Jima nær afslutningen på Anden Verdenskrig.

Dels et monument i fysisk forstand i form af det senere mindesmærke på Arlington-kirkegården i staten Virginia, som gengiver scenen i bronze på svensk granit. Men også i den overførte betydning, som kaster store spillefilm af sig og får forskere til at bruge år på at korrigere historien om et enkelt billede fra øen, hvor omkring 20.000 japanere og 4.000 amerikanere mistede livet i 1945.

Udfordret 70 år senere

Fotografen fik nemlig i sin tid ikke styr på, hvem de seks soldater var. Der måtte derfor – midt i kanoniseringen – en militær undersøgelse til at sætte navne på dem i 1946.

Den blev udfordret 70 år senere, da forskere ved at sammenligne med andre fotos af soldaterne, deres udstyr og våben i 2016 slog fast, at en af mændene ikke som konkluderet var farmaceutassistent John Bradley, men derimod menig af første grad Harold Schultz.

Denne uge skete det så igen. Historikere har efter flere studier og med assistance fra forbundspolitiet FBI’s teknikere erklæret, at en anden af soldaterne ikke som hidtil antaget var menig af første grad Rene Gagnon, men derimod korporal Harold ’Pie’ Keller.

Det er rettelser, som næppe ryster de indgroede fortællinger, som omgiver krigen og har gjort fotografiet af de seks ansigtsløse soldater til selve billedet på henholdsvis broderskab og USA’s dyrekøbte triumf i Stillehavet. På Iwo Jima »var alle helte«, lyder flådens officielle reaktion på det nye studie i dag.

Men Harold Schultz, som døde i 1995, verfede sin steddatter af, har hun fortalt New York Times, da hun udbrød, at han netop var en helt: »No, I was a marine«.