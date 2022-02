Flere ukrainere gentager nu ordene, der faldt, da nazisterne kom i 1941

I medierne kan man få det indtryk, at vi er vidne til en genopførelse af tidligere europæiske krige. Man taler om Hitlers invasioner, om ’de-nazificering’ og kuldsejlede forhandlinger i 1938. Historiske referencer er ikke altid et meningsfuldt redskab til at forstå den krig, Europa nu befinder sig i, mener historikere. Men de er effektive som propaganda.