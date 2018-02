Anmelder: Vi burde opleve Ole Kolehmainens smukke værker i Danmark I Finland sætter de Ola Kolehmainens fotografier højt. For han fylder billeder af sakrale rum med både storhed og indre liv.

I arkitekturen eksisterer der ingen store helheder, der ikke består af mindre dele, som bare passer godt sammen. Måske en banal konstatering, men sådan oplever vi gerne arkitektur, stykkevis og delt.

Når vi træder ind i vældige rum, for eksempel i Hagia Sophia i Istanbul eller Peterskirken i Rom, kan vi kun overskue detaljerne, overskuelige dele af det, der reelt er et uoverskueligt hele. Denne helhed kan vi ikke indkapsle i en enkelt sansning og i løbet af et enkelt øjeblik. Den kræver noget mere af os.

Ola Kolehmainen Født 1964. Uddannet i Helsinki på byens Universitet for Kunst & Design. Tog afgang herfra i 1999. Har siden indtaget en markant plads ikke blot i moderne finsk fotografi, men også i nordisk samtidskunst. Repræsenteret i adskillige internationale samlinger samt – ikke mindst – på KIASMA – Museet for samtidskunst i Helsinki. Siden 2011 repræsenteret i Galleri Forsblom i FInland.











Ola Kolehmainen: Hellige rum HAM – Helsinki Art Museum Eteläinen Rautatiekatu 8. Til 3. marts

Helheden er en forestilling, vi først efterhånden får bygget op. Vi må fantasere og konstruere os til den ved at stykke alle disse indtryk sammen i vores bevidsthed, så de kan forenes – imaginært.

Det er også sådan, den finske fotograf Ola Kolehmainen arbejder, når han træder ind i store rum. Men han forlader dem ikke tomhændet, og det gør hans publikum heller ikke.

For han tager essensen – en personlig essens – af disse rum med sig ud igen, som fragmenterede oplevelser, men først og fremmest som fragmenterede fotografier.

Kolehmainens udstilling i HAM Helsinki Art Museum består hovedsagelig af meget store optagelser af netop disse meget store komplekse rum.

Motiverne til de fleste af billederne har han fundet i et område, der rummer eksempler på kristen, islamisk og jødisk arkitektur. For der er ingen tvivl om, at denne arkitektur, som er et materielt rumligt udtryk for det ikkejordiske, overjordiske eller guddommelige, fascinerer ham, og fascinationen er det brændstof, der får ham til at rejse og arbejde.

Men der er ikke tale om en affotografering. Det, der fremtræder som ét stort fotografi og kun ét kunstværk, kan være stykket sammen af 20-30 enkelte optagelser. Helheden i billedet viser sig at være en rekonstruktion, ligesom sansningen af dem er det.

Den kan få én til at tænke på et puslespil, hvor brikkerne til at begynde med er lagt helt korrekt, men hvor nogen så er kommet til at skubbe til spillet. Brikkerne har flyttet sig en anelse, ikke så meget, at kompositionen i billedet er begyndt at falde fra hinanden, men dog så meget, at billedet opnår et indre liv.

Bygningens bærende former har måske flyttet sig, og da lyset også flytter sig i de forskellige optagelser, forvandler billedet sig til et kor af stemmer, en visuel polyfoni.

Ola kolehmainen er født i Helsinki i 1964 og tilhører den såkaldte Helsinki School of Photography. Det vil sige, at han er uddannet på University of Art and Design Helsinki .

Dette legendariske ’universitet’ har opnået international opmærksomhed, fordi skolens elever gennem deres produktion af fotografier har vist, at der i dag ikke kan eksistere et fælles overordnet pensum. Ingen kunstner bør ligne sin sidemand, og klassen udgør en broget forsamling af individualister, hvor hver især arbejder ud fra sine egne forudsætninger.

Kolehmainen har gjort arkitekturen til sit særlige tematiske domæne. Han ved, hvad rum kan gøre ved os, og hvad lys kan gøre ved rum, både inden for fotografiets overordnede ramme – og uden for. For de enkelte fotografier er, uanset deres format, indfældet i den polykrome installation, som udstillingens egen arkitektur også er.

For denne installation står to arkitekter, Louisa Hutton og Matthias Sauerbruch, der ligesom Kolehmainen selv bor og arbejder i Berlin.

Ola Kolehmainens udstilling i HAM, det tidligere Tennis-palads, er snart forbi. På de vilkår er løsningen ikke at rejse til Helsinki for at opleve Kolehmainens i mere end én forstand store fotografier.

Det bedste er snarere at få disse værker til en kunsthal eller et kunstmuseum i Danmark, så vi kan lære Kolehmainens billeder bedre at kende. Det fortjener de. Og vi!