Blåt vand og kurvede kroppe: Kunstfotografs billeder er ærlige. Fordi de er konstruerede Fotografen Per Morten Abrahamsen åbner fredag sin udstilling på Galleri Hans Alf i København.

Her er et billede af to mennesker i noget vand.

Måske. Hvad det egentlig er, og hvad det egentlig betyder, er ikke så vigtigt. I hvert fald ikke for reklame- og kunstfotografen Per Morten Abrahamsen, der fredag åbner en udstilling med sine billeder på Galleri Hans Alf i København.

Per Morten Abrahamsen er berømt for sine opstillede billeder, portrætter, hvor de medvirkende har en pose med vand over hovedet, hvor de nøgne kroppe – som ofte går igen i Abrahamsens billeder – spyr lys eller indgår i groteske opsatte scenarier.

Ifølge fotografens egen forklaring er billederne ærlige, selv om de er konstruerede, fordi de netop ikke påstår at være virkelige.

Der er ingen, der kan nå at stille sig an til et billede, der skal forestille den sande sandhed, for den findes ikke. Eller i hvert fald findes den kun et eller andet sted under overfladen.

Hos Per Morten Abrahamsen er de polerede billeder ikke et forsøg på at skjule det dysfunktionelle, men en forvrængning, der måske gør os opmærksomme på alt det, vi skjuler i hverdagen.

Og så er det også bare æstetik. Som her.

Blåt vand og kurvede kroppe.