Vellykket restaurering: Manets kvinde i den stribede kjole træder ud af tågedisen Édouard Manets maleri ’Kvinde i stribet kjole’ fra slutningen af 1800-tallet bliver restaureret på Guggenheim Museum i New York.

På the Solomon R. Guggenheim Museum i New York har 25 konservatorer, kunsthistorikere og modehistorikere de sidste tre år været i gang med restaureringen af Édouard Manets maleri ’Kvinde i stribet kjole’ (1877-80).

Resultat: Maleriet ser nu i høj grad ud som dengang, det blev fundet i kunstnerens atelier efter hans død i 1883 (fotoet til højre). Gennem tiden havde konservatorer foretaget flere overmalinger og havde smurt en fernis på lærredet, der ellers normalt blev brugt til musikinstrumenter og træmøbler. Den havde lagt et brunligt slør over Manets sikre penselstrøg og maleriets originale farveholdning.

»Især hen mod slutningen af hans liv var Manets tilgang til lærredet temmelig moderne, og han kunne beskrive ting med meget få strøg«, udtaler leder af projektet Lena Stringari, der er direktør og chefkonservator for Guggenheim Foundation.

Kjolen, som den uidentificerede kvinde er iført, viste sig at have andre farver. I stedet for sort-hvid var originalfarverne snarere gråhvid, sort og blålilla.

Selv kvindens ansigtsudtryk var ændret for ifølge Lena Stringari at gøre maleriet mere salgbart. Kvindens højre øjenbryn var oprindelig ikke neutralt, men hun løftede let øjenbrynet mod beskueren.

Kvinden er nu udstillet på Guggenheim i New York, men fra september rejser hun til Europa for at blive udstillet på Guggenheim Bilbao i Spanien på udstillingen ’Van Gogh to Picasso: The Thannhauser Legacy’.