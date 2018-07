»Har du skrækkrymmel i benene eller hvad?«: Anmelderen tog sin seksårige datter med på kunstlegeplads, og begge blev fuldkommen opslugte En høstak af bambus er den nye attraktion på Ordrupgaards kunstlegeplads. Vores arkitekturanmelder besøgte sammen med sin datter ’Geometry of Innocence’.

Ordrupgaards engelske haveanlæg er fuldt af stemningsskift. Fra en behersket herskabelig rosenhave går man over glatklippede græsplæner mod dunkle skovstykker i havens kant. Undervejs blander lokale arter sig med fremmede. Og kunst. Siden 2013 er værker af danske og internationale kunstnere og arkitekter skudt op blandt fyrretræer og magnolier, dels som kunstpark, dels som kunstlegeplads.

Fakta Kunstlegepladsen Ordrupgaard Indviet 2016 med værket ’Vær i vejret’ af Olafur Eliasson. I år er ’Geometry of Innocence’ og ’Tea Tree House’ af den japanske arkitekt Teronubu Fujimori åbnet. I 2019 tilføjes en vandskulptur af Jeppe Hein. Gratis adgang til kunstlegepladsen. Porten til haven er åben hver dag fra 8-18. ’Tree Tea House’, et lille tehus, hævet højt over jorden på søjler, er åbent hver onsdag, kl. 15.30-17 i forbindelse med teceremonier. Gratis at deltage, men det kræver tilmelding. Vis mere

Den ene af to nye permanente attraktioner tilføjet kunstlegepladsen på Ordrupgaard i år er ’Geometry of Innocence’, som er en del af den amerikanske kunstnerduo Doug & Mike Starns værkserie ’Big Bambú’. Den overordnede form er planlagt af kunstnerne på forhånd, ligesom de nogenlunde ved, hvor meget materiale der skal bruges, og i hvilke længder bambussen skal skæres. Resten bliver besluttet i udførelsen sammen med et fast team af bjergbestigere. Det er en organisk byggeproces, hvor der improviseres undervejs.

Det første, jeg og min seksårige datter får øje på, er et kæmpestort sammenviklet krat. Med sine 20 meter rager det højt op i haven og lyser som en høstak foran de mørke træer. Formen er spændt ind, men virker levende. Mod himlen stritter den som uregerligt sommerhår. Alt er bambus. Fra roden af de store tykke stammer i bunden af konstruktionen til de unge bøjelige skud i toppen. Hele molevitten er bundet sammen af farverige klatrereb.

Min datter får instinktivt krudt i benene og farer af sted mod toppen. Foran os bliver en rampe til trappetrin og så til en stamme, man må balancere på, som var man på vej hen over en slugt i junglen, mens klatrerebene dasker ned i hovedet som lianer. På de stejleste steder griber vi fat i dem for at finde fodfæste.

Vejen op er helt uforudsigelig. Den stiger og falder og er fuldkommen fritaget for logik. Over mig gjalder en begejstret barnestemme: »Se! Seeee!«. Jeg er langsom. Der er så meget at se på. Hun råber: »Har du skrækkrymmel i benene eller hvad?!«.

Vi krydser hinandens baner i forskudte niveauer. Så er den ene oppe, så den anden. Hver gang vi møder hinanden, er det en overraskelse, der får os til at le. Undervejs finder vi små stationer. En balkon, hvorfra man kan nyde den indre udsigt, og bænke med kopholdere. Det her er et værk med glimt i øjet, og munterheden holder ved. Vi er fuldkommen opslugte, indtil vi når det øverste plateau og kigger tilbage ud over haveanlægget. Fem gange når vi hele vejen op og ned igen. Hver gang ser vi noget nyt. Trappetrin, der ligner panfløjter. Alverdens knob og surringer omkring bambusstykkerne.

Ved indgangen til ’Geometry of Innocence’ hænger et skilt, hvor der står, at man går op på eget ansvar, og at små børn skal ledsages af en voksen. Det giver god mening. Der er langt ned. Og jeg hører mange voksne, inklusive mig selv, messe: »Pas nu på, du ikke falder ned«. Men bambuskonstruktionen siger noget andet, hvis man lytter: »Øv dig i at balancere, se og holde fast«. Alt det, der gør, at man ikke falder ned. Eller får skrækkrymmel med ind i voksenlivet. Skulle vi hellere tale om det?