Der er langt mellem overraskelserne på jubilæumsudstillingen for Dansk Gobelinkunst Håndværket er i top på jubilæumsudstillingen for Dansk Gobelinkunst, hvor 22 dygtige vævere udstiller i Rundetårn. Især tre af dem giver udstillingen bid.

En udstilling med vægtæpper behøver ikke trække tæppet væk under en. Men man må gerne få en fornemmelse af, at noget er på spil. At gobelinvæverne vil fortælle os noget, og at de har valgt at bruge billedtæppet som deres medie, fordi de mener, at det kan noget ganske særligt. Den fornemmelse får man ikke på udstillingen Dansk Gobelinkunst i Rundetårn, hvor 22 vævere markerer, at det i år er 20 år siden, de udstillede sammen for første gang – dengang på Designmuseum Danmark og Køge Skitsesamling.