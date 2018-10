Se billederne: Trump hånes for kunstværk, hvor han drikker cola light med Lincoln og andre gamle republikanske præsidenter En selvlært cowboymaler fra Missouri fik sig en glædelig overraskelse, da han så sit eget billede hænge i præsidentens spisestue. Og da han modtog et opkald fra Trump selv.

Egentlig er Andy Thomas primært cowboymaler.

Det var da også midt i arbejdet med et maleri af et togrøveri, et af hans favoritmotiver, at Time Magazine fangede ham på telefonen for at høre, hvad der var op og ned i en sag om den for få dage siden ret ukendte kunstner.

I et interview med Donald Trump i det amerikanske tv-program '60 minutes' havde en twitter-bruger nemlig opdaget, at et af Andy Thomas' malerier hang på væggen i præsidentens spisestue.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) 15. oktober 2018

Billedet, som hedder 'The Republican Club', forestiller ikke cowboys, men en række republikanske præsidenter siddende om et bord med tandsmil og hver deres drink.

Stemningen fejler ikke noget. Bush Sr. er flad af grin. Teddy Roosevelt ligner en, hvor tårerne triller ned ad kinderne, så sjovt har han det. Lysende i hvid skorte og med rødt slips sidder Trump med et skævt smil og en cola light - præsidentens favoritdrik - og ligner en, der nyder selskabet.

Billedet er han i hvert fald rigtig glad for, siger Andy Thomas til Time.

Thomas fik nemlig et opkald fra præsidenten, der roste hans værk, som han, i modsætning til de fleste andre portrætter af ham, godt kunne lide. Især smilet, syntes præsidenten ramte rigtig godt.

Og det var også særlig svært, siger kunstneren.

»Trump gør noget, hvor han stikker hagen frem og smiler meget stort. Det er rigtig godt til karikaturer, men ikke nødvendigvis noget, der er så flatterende for ham. Jeg blev nødt til at finde et billede, hvor han faktisk så ud som om, han faktisk havde hørt noget sjovt og hvor smilet så ægte ud«, siger kunstneren til Time.

Det er dog ikke alle, der er lige imponerede over præsidentens nye værk. Især på Twitter gør mange sig morsomme over valget.

Lots of requests to add the Saudi Prince into the image.

So here he is!

I figured, since Republicans can’t claim “the party of Lincoln”, it would be fitting to remove him from the picture. pic.twitter.com/6etDt0mSoM — A Liberal Marine (@USMCLiberal) 15. oktober 2018

Lincoln is quietly changing his party affiliation in his grave. pic.twitter.com/cjn0V6WomN — Molly Jong☠️Fast (@MollyJongFast) 15. oktober 2018

Kun 45 eksemplarer

Det er angiveligt det republikanske kongresmedlem Darrell Issa, der har købt billedet til Trump. Issa er selv tidligere blevet malet af Andy Thomas.

Der er ikke tale om et maleri, men om et tryk på enten papir eller lærred af et maleri, Thomas har lavet (men som ikke er til salg på hans hjemmeside).

Det kan fås i prislejet mellem 155 og 1.700 dollar, og deluxeudgaven (som må formodes at være den, Trump har hængende) bliver kun, står der i hvert fald på kunstnerens hjemmeside, printet 45 gange.

På sin hjemmeside forklarer kunstneren foruden, at der ligger en lille, men ikke uvægtig, detalje i baggrunden. Her kommer en kvinde gående, og det skal forestille den første kvindelige præsident, USA en dag vil få.

Hvis man nu ikke er så vild med hele drikkesituationen, så fås den republikanske drengebande (dog uden Trump) også ved billardbordet og ved pokerbordet. Og hvis man ikke er så vild med de republikanske præsidenter, så har Andre Thomas heldigvis en bred smag.

Mere eller mindre de samme motiver findes også med Obama, JFK, Clinton og alle de store demokrater. Obama får sig en stor fadøl på det billede.

Og alle ser overstadig lykkelige ud.