Gemte på dem i mere end 40 år: Illustrator, der arbejdede under Første Verdenskrig, får sine værker serveret i blå fløjlskasse Kay Nielsen, en dansk illustrator, der revolutionerede visuelle fortællinger i det tidlige 20. århundrede, kan godt juble fra det hinsides. Hans værker får nu nyt liv, da forlaget Taschen har besluttet at genoptrykke 21 af hans illustrationer.

I det tidlige 20. århundrede eksperimenterede kunstnere med farver, løsrev sig fra realistiske dimensioners jerngreb og forsøgte at blande mytologier fra øst og vest.

Især den danske illustrator Kay Nielsen, der arbejdede under Første Verdenskrig, udfordrede og legede med den visuelle fortælling, hvad der resulterede i hans egen stemningsfulde version af ’Tusind og én nat’.

Illustrationerne var spækket med ekspressionistiske, næsten surrealistiske karakterer og finurlige landskaber, der endte med at rykke grænser for måden, visuel formidling forstås på.

Ganske anarkistisk blandede han hidsig rød, dybblå, påklistrede gyldne blade og detaljerede blomsterprints. Snusede til arabisk og asiatisk folklore og var ikke bleg for at blande.

Gemte værkerne

Men de revolutionerende illustrationer blev aldrig udgivet, da ingen ville have dem. Flere forsøg på at få dem udgivet eller anbragt på museer var forgæves.

I mere end 40 år gemte Kay Nielsen værkerne i en trææske, som han havde med sig overalt, hvor han rejste. Nielsen var en af det 20. århundredes kendteste illustratorer og arbejdede blandt andet for nogle af de mægtigste forlag.

Senere rejste han fra London til Los Angeles, hvor han blandt andet fik arbejde for Disney i 1930’erne. Ganske vist var arbejdsforholdene ikke, hvad han var vant til, men han blev mødt med stor respekt for sine evner som kunstner og sin fantasi.

Alligevel havde han værkerne på sig indtil sin død i 1957, hvorefter hans naboer overtog samlingen for så at holde på den 60 år mere.

Nyt liv

Men nu er det slut, for forlaget Taschen er kommet i besiddelse af alle værkerne og har besluttet at fejre 100-års jubilæet for Nielsens virke ved at udgive alle 21 originale illustrationer for sig selv i en kæmpestor coffeetable book, som er reproduceret direkte fra de næsten aldrig før sete vandfarvede værker.

I 2005 udkom et fåtal af illustrationerne, der var tilgængelige i Danmark, takket være forlæggeren Søren Møller Christensen i en ny-oversættelse af ’1001 og én nat’.

Redaktøren Noël Daniel, der står bag bogen, fortæller:

»Vi vil gerne skabe et nyt hjem til Nielsens illustrationer og give andre muligheden for at se hans fantastiske værker, der indtil nu har ligget gemt«.

Den store bog er, hvad de kalder en oplevelse i sig selv, da illustrationerne omhyggeligt er kurateret og præsenteret i en blå fløjlskasse – som om bogen selv vil afsløre sine værker.