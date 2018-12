Pas på med at se på dette maleri – du risikerer et hjerteanfald

En italiensk mand fik et hjerteanfald efter at have kigget på et Botticelli-maleri i Firenze. Og det er langtfra første gang, folk bliver syge af at se på kunst i den italienske by.

Kan man blive syg af kigge på kunst?

Det kan man tilsyneladende. Umiddelbart var det det, der skete, da en italiensk mand ifølge Artnet i weekenden fik et hjerteanfald foran Sandro Botticellis berømte maleri ’Venus’ fødsel’ på Uffizi-galleriet i Firenze.

Mens det måske kan lyde som et uheldigt tilfælde, er det langtfra første gang, noget sådant sker. Manden, der blev ramt af et hjerteanfald og nu er i bedring på hospitalet, er blot det seneste offer for det såkaldte Stendhals syndrom.

Stendhals syndrom er en psykosomatisk lidelse, hvis symptomer viser sig, når en person bliver særligt betaget af f.eks. kunst. Det kan blandt andet være hjertebanken, svimmelhed, forvirring, hallucinationer og tilsyneladende også hjerteanfald.

Jeg er ikke læge. Alt, jeg ved, er, at et besøg på et museums som vores, der er fyldt med mesterværker, bestemt kan medføre følelsesmæssig, psykisk og sågar fysisk belastning Eike Schmidt, museumsdirektør

Til den italienske avis Corriere della Sera fortæller direktøren for Uffizi-galleriet, Eike Schmidt, at det langtfra er første gang, at museet er ude for den slags:

»Jeg er ikke læge. Alt, jeg ved, er, at et besøg på et museum som vores, der er fyldt med mesterværker, bestemt kan medføre følelsesmæssig, psykisk og sågar fysisk belastning«, siger han.

Det er heller ikke længe siden, at en besøgende på museet besvimede foran Caravaggios maleri ’Medusa’, tilføjer museumsdirektøren.

Svimmel og desorienteret af kunst

Syndromet er særlig udbredt i Firenze, hvor italienerne flere gange har oplevet folk blive syge af al den skønhed, der er på byens museer.

Et studie publiceret i British Medical Journal i 2009 underbygger den usædvanlige påstand:

I studiet fandt forskere frem til, at en psykiater i Firenze mellem 1977 og 1986 havde dokumenteret i alt 106 personer, der var røget en tur på hospitalet efter at have oplevet »akutte forbigående psykiske symptomer som reaktion på at kigge på kunst i Firenze«.

Syndromet er opkaldt efter den franske forfatter Stendhal, der levede i 1800-tallet og var den første til at beskrive symptomerne.

Fænomenet opstod, da han under et besøg i Firenze i 1817 oplevede en overvældende følelse af svimmelhed og samtidig blev desorienteret, efter at han havde set på malerier på en kunstudstilling.

Syndromet fik dog først sit navn i 1979, da den italienske psykiater Graziella Magherini dokumenterede flere tilfælde efter besøg på Uffizi-galleriet i Firenze – det samme museum, som udstiller ’Venus’ fødsel’.