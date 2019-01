Blomstermaleri blev stjålet af nazisterne: Nu kræver museumsdirektør det returneret fra Tyskland

På et kunstmuseum i den italienske by Firenze kan publikum nu se et en sort-hvid kopi af et blomstermaleri af den hollandske maler Jan van Huysum og et skilt med store røde bogstaver. »Stjålet!«, står der på italiensk, engelsk og tysk.

Det er godt nok 75 år siden, at maleriet ’Vase med blomster’ forsvandt fra Galleria degli Uffizi, men med kopien og skiltet forsøgermuseumsdirektør Eike Schmidt nu at gøre opmærksom på sagen og få Tyskland til at aflevere oliemaleriet tilbage til museet.

Kunstværket blev stjålet fra museet i 1944 af nazistiske tropper under deres tilbagetrækning mod nord. Maleriet endte i første omgang på et slot i Sydtyrol og fandt siden vej til Tyskland, og i flere årtier efter krigen vidste man ikke, hvor det befandt sig.

»Tyskland har en moralsk forpligtelse til at returnere dette maleri til vores museum, og jeg forventer, at den tyske regering vil gøre dette så hurtigt som muligt, naturligvis sammen med andre kunstværker, som blev stjålet af den nazistiske værnemagt«, udtalte Eike Schmidt, som selv er tysk statsborger, forleden ifølge den engelske avis The Telegraph.

Først i 1991 dukkede blomstermaleriet op til overfladen og var på det tidspunkt i tysk privateje. Ifølge museumsdirektøren har kunstmuseet Uffizierne adskillige gange siden fået tilbudt at købe maleriet tilbage via mellemmænd. Men den slags handler kan der ikke bliver tale om, har Eike Schmidt udtalt:

»Maleriet er allerede den italienske stats ejendom og kan derfor ikke ’købes’«.

Jan van Huysum (1682-1749) betegnes som sin tids største blomstermaler. I Danmark har Statens Museum for Kunst et af hans overdådige blomsterstilleben i samlingen.

Kunstmuseet Uffiziernes mest berømte maleri i samlingen er Botticellis ’Venus’ fødsel’ fra 1485.