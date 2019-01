Du har en måned til at skaffe 280 millioner kroner: Sjældent Monet-maleri er på auktion for første gang i hundrede år

Dengang Monet ankom til Venedig i Italien, skal han have udbrudt, at byen simpelt hen er for smuk til at blive malet.

Det var en oktoberdag i 1908. Da den 68-årige impressionist forlod byen i januar, tre måneder senere, var det dog lykkedes ham at frembringe omkring fyrre malerier, hvoraf mange i dag befinder sig i museumssamlinger.

Det er derfor sjældent, at menigmand kan række hånden op og byde på et af Monets malerier fra den synkende by, men nu sker det. Hans ’Le Palais Ducal’ (1908) kommer på auktion hos Sotheby’s i London i februar.

Ønsker man sig maleriet af Dogepaladset, som vi kalder den historiske bygning ved Markuspladsen, er det dog en god idé at have rundt regnet mellem 190 og 280 millioner kroner på lommen, for det er, hvad vurderingen lyder på.

I knap hundred år har maleriet befundet sig hos den tyske tekstilfabrikant Erich Goeritz’ efterkommere. Han købte maleriet i 1925 til sin samling af betydelig impressionistisk kunst. Mens familien siden skænkede andre malerier fra samlingen til fremtrædende museer, beholdt de ’Dogepaladset’.

Vil maleriet nå den højeste vurdering, vil det samtidig slå rekorden, som blev sat for fire år siden, da Monets maleri ’Canal Grande’ (1908) blev solgt for 23, 7 millioner pund (omkring 195 millioner kroner). Lige nu gør auktionshuset alt for at tale maleriet op i samme liga ved at kalde det »tryllebindende« og »blandt de bedste«, som Monet malede under sit første og eneste Venedig-ophold.

Dogepaladset er i dag et velbesøgt museum.