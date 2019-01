Nej tak til McJesus: Korsfæstet fastfood-maskot fører til heftige optøjer foran museum

Kunstværket ’McJesus’ har fået det kristne mindretal i Israel i gaderne. Bevæbnet med sten og brandbomber protesterer de mod Haifa Museum of Art, men museet nægter fortsat at fjerne værket.

En korskvæstet Ronald McDonald har gjort det kristne mindretal i Israel sure. Så sure, at hundredvis af mennesker nu er gået på gaden for at protestere.

Med hvilket formål? De vil have kunstværket ’McJesus’, der lige nu har hjemme på Haifa Museum of Art, fjernet. Hvorfor? Det er simpelthen for stødende.

Det skriver Time Magazine.

Men trods stenkast, tre sårede politifolk og brandbomber rettet direkte mod Haifa Museum of Art, nægter museet at fjerne værket – en udmelding, der har ført til så heftige optøjer, at politiet har måttet ty til tåregas og chokgranater for at opløse horderne af sten- og brandbombekastende kristne.

Protesterne har dog fået museet til at hænge et gardin foran indgangen til udstillingen samt et skilt, hvorpå der står, at hensigten med kunsten ikke er at støde.

Men et gardin og et skilt er tilsyneladende ikke nok til at tysse de protesterende masser.

En af de utilfredse kristne har sågar camperet foran museets indgang med et skilt, hvorpå budskabet »respekter religion« står skrevet.

Også kunstneren bag McJesus, Jani Leinonen, har ønsket at få kunstværket fjernet fra udstillingen, omend det er af en anden årsag. Han støtter nemlig ’Boycott, Divestment, Sanctions’, en palæstinensisk bevægelse, der forsøger at presse Israels regering til at ændre dens politikker mod Palæstinenserne.

Gruppen har før haft succes med at overtale udenlandske kunstnere til at aflyse deres udstillinger og opvisninger i Israel.