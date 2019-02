Kommerciel keramik: Københavnsk modeforretning viser kunst af internationalt format

Der er ikke meget drejeskive over de værker, som Carl Emil Jacobsen viser hos modedesigneren Mark Kenly Domino Tan i Nyhavn.











Weathered. Carl Emil Jacobsen hos Mark Kenly Domino Tan. Store Strandstræde 9, Kbh. Til 21. feb.

Siden han i 2012 blev færdig på Designskolen Kolding, har Carl Emil Jacobsen gravet sig stadig dybere ned i processen med at skabe keramiske værker, der dels er rene skulpturer, dels så store, at man ikke kan undgå at forholde sig til dem.

Det pussenussede og perfekte er slet ikke Carl Emil Jacobsens kop te. Hans værker er grove og kornede, men samtidig indeholder hans skulpturer så mange genkendelige former, at man umiddelbart forstår dem. Dér er en cirkel. Dér en pølseagtig ting. Og dér noget, som kunne ligne et enormt fad. Det hele er skabt så klodset, at man skulle tro, værkerne var lavet af modellervoks eller trylledej, men netop den detalje gør Jacobsens skulpturelle værker så afvæbnende, at de går lige i hjertet.

Modedesigneren Mark Kenly Domino Tans butik i Nyhavn er rammen om Jacobsens udstilling. Det er således ikke et traditionelt galleri, der har inviteret Jacobsen på besøg, men en af byens førende designere, hvilket betyder, at de skulpturelle værker har selskab af svævende gevandter i drømmeagtige tekstiler og former.

Den tyngde, der er i Jacobsens skulpturer, får maksimalt modspil af Tans kjoler, jakker og skjorter, og selv om man godt kunne frygte, at det ville være undergravende for de store keramiske værker at være udstillet i så kommerciel en sammenhæng, fungerer det faktisk ret godt. Jacobsens værker er nemlig så dominerende, at man ikke kan overse dem, og der er ikke meget pynt over dem, så man forstår umiddelbart, at modeforretningen ikke har været ude at købe nips, men faktisk viser kunst, der har internationalt format.

Giv os mere

Ud mod Store Strandstræde står et stort aflangt, rødbrunt kar. Det bygget op af knuste byggematerialer som mursten og beton, og det ligner mest et trug fra en stald. På butiksdisken står en kæmpestor vase, hvis kanter er store lyserøde tunger, der folder sig ud i en overlegen graciøs bevægelse. Carl Emil Jacobsens udtryk svinger på den måde fra stald til palads, og man føler næsten, at man bliver udsat for et optisk bedrag, for man har jo set værkerne og formerne før – bare i slankere og mere elegante versioner.

Længere inde i butikken ligner værkerne remedier fra et køkken. En kødhakker og en morter, synes jeg. Reelt er også de af knuste byggematerialer og minder om kødpålæg med deres sarte lyserøde og beige farver.

Jacobsens skulpturer er egentlig ikke keramik, for de er ikke af ler, der er gravet op af jorden. De har aldrig været i nærheden af en drejeskive, men de er friske og har en lyst til at være dekorative, samtidig med at de provokerer. De mindste vejer omkring 5 kilo, mens de største ligger i omegnen af 30-40 kilo, og det faktum, at de er så tunge, betyder, at man må forholde sig til dem. Man kan ikke gå forbi Carl Emil Jacobsens værker uden at se dem. Han har allerede udstillet i New York, Paris og Milano.

Carl Emil Jacobsen er ved at blive stor inden for dansk og international skulptur, og det er godt set af Mark Kenly Domino Tan at invitere ham indenfor. Han klæder butikken, ligesom han klæder både håndværket og keramikken. Ham vil man gerne se meget mere til.