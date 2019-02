'Min kære Clarisse': Læs seks af stor dansk kunstners private breve her

Venindebesøg. I det lille hus i landsbyen Oigny-en-Valois boede familien Ferlov Mancoba i 1950’erne. Planen var, at de skulle låne huset af veninden Clarisse Penso (.t.v) i et halvt år, men de blev hængende, indtil de to veninder havde et opgør, som afspejles i brevvekslingen. Fotoet er fra 1952, hvor Clarisse besøger familien og sønnen Wonga får klippet hår.