Boris Johnsons kunst-frihavne kan blive himmerige for smuglere og hælere

Mens EU-parlamentet vil have frihavne lukket, fordi de er ramme for massiv hvidvask og skattesvig, vil Storbritannien nu åbne 10 frihavne i landet.

Mens EU forsøger at udfase de såkaldte frihavne, hvor man kan opbevare kunst og andre værdier skattefrit, vil den nye britiske premierminister, Boris Johnson, gøre Storbritannien til verdensførende i frihavne.

Han vil have etableret 10 nye frihavne i landet, skriver Artnet News.

Boris Johnson håber, at det vil give 1000-vis af arbejdspladser og booste den britiske handel efter Brexit.

Storbritanniens internationale handelsminister, Liz Truss, sagde torsdag, at hun håbede hurtigst muligt at kunne lancere »verdens mest avancerede frihavnsmodel«.

Det fik Labour til at kritisere regeringen for at etablere skattely, hvor de superrige kan opbevare deres »kunst, vin og guld«.

Ideen om at etablere en række frihavne i Storbritannien lancerede Boris Johnson under sin kampagne for at blive leder af det konservative parti. Både havne og lufthavne kan byde ind som hjemsted for de nye britiske frihavne.

Hvidvask og skattesvig

I frihavne kan varer og gods som værdifuld kunst, biler og juveler importeres og bearbejdes uden at skulle gennem tolden, før de kan eksporteres igen. Frihavne kan også bruges til at importere råmateriale som kan forædles til det endelige produkt og så eksporteres igen uden om tolden, skriver Artnet News.

Men frihavnene i EU bliver udsat for flere og flere inspektioner og undersøgelser, efter at EU-eksperter har konkluderet, at de også er hjemsted for hvidvask og skattesvig i stor stil. Det vurderes, at 820 milliarder kroner bliver hvidvasket hvert år i frihavnene, skriver Artnet News. Og en komite under Europa Parlamentet anbefalede i marts i år, at man helt udfasede de mere end 80 frihavne, der i dag findes i EU.