Kunstverdenens Indiana Jones finder milliondyr guldbelagt bog efter ’kapløb’ med hemmelige agenter

Den hollandske kunstdetektiv Arthur Brand har fundet et vigtigt islamisk værk af en af de største poeter i den arabiske verden. Jagten på den forsvundne bog var et ’kapløb’ mellem ham og den iranske regering, fortæller han, efter at bogen blev stjålet tilbage i 2007.

Arkæolog og eventyrer Indiana Jones ved, hvordan man svinger en pisk, og han ved, hvordan han skal finde ’Den forsvundne skat’ – og det selv om den amerikanske regering også er ude efter skatten, mens okkulte kræfter lurer.

Steven Spielbergs legendariske film med Harrison Ford i hovedrollen ligger langt væk fra virkeligheden. Og så måske alligevel ikke: For nu er en sjælden udgave af bogen ’Diwan of Hafez’ – den persiske poet Hafez’ samlede værker – netop blevet fundet af den hollandske kunstdetektiv Arthur Brand.

Det skriver Artnet News, og de betegner samtidig hollænderen som ’kunstverdenens Indiana Jones’.

Bogen af Hafez blev stjålet tilbage i 2007 og er af tyske myndigheder vurderet til at være 1,1 mio. euro værd. Det svarer til 8,2 mio. kr. Arthur Brand beskriver Hafez som persisk litteraturs Shakespeare, der er af stor betydning for flere hundred millioner mennesker i den arabiske verden. Der er sågar en joke, fortæller han, der går på, at folk i Iran kun har to bøger: Hafez’ samlede værker og Koranen – »og de har kun læst én af dem«, siger han til Artnet News.

Ud over at være mange penge værd er bogen håndskrevet og belagt med bladguld. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Et kapløb med Irans regering

Før bogen blev stjålet, tilhørte den ifølge nyhedsbureauet AFP en iransk samler ved navn Djafar Ghazy, som boede i München i Tyskland. Da han døde i 2007, efterlod han en stor samling af kostbare islamiske og persiske skrifter, som alle sammen blev stjålet.

Tysk politi arresterede tyven i 2011, men hovedværket i samlingen, ’Diwan of Hafez’, var ikke blandt de tyvekoster, som myndighederne kom i besiddelse af.

Herefter begyndte, hvad Arthur Brand over for Artnet News betegner som et ’kapløb’ mellem ham og hemmelige iranske agenter, der også var ude efter bogen. Kunstdetektivens jagt førte ham til England, hvor en antikvitetshandler førte ham videre til en, som vidste, hvor den forsvundne bog var.

»Fundet betyder rigtig meget for mig, fordi der er tale om en vigtig bog«, siger han til AFP.

Den udgave af bogen, som ’kunstverdenens Indiana Jones’ har fundet, dateres til omkring år 1462, og den opfattes derfor som en af de ældste og mest præcise udgaver. Forfatteren døde i 1389, hvilket har betydning for bogens vigtighed:

»Hafez er kun blevet overleveret mundtligt, idet han ikke selv nedfældede noget. De håndskrevne bøger, som kom frem kort tid efter hans død, er de mest pålidelige«, siger Arthur Brand til Artnet News.