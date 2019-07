Hundredvis af værker er forsvundet: Hvem er det, der stjæler kunst fra Frankrigs præsidentpalæ?

Det ville da pynte derhjemme med sådan en bronzebuste eller et originalt maleri fra 1700-tallet. Måske som et minde om dengang, man var på besøg hos præsidenten eller arbejdede på ambassaden?

Men man må altså ikke stjæle, længere er den ikke.

Det har dog tilsyneladende ikke holdt franske embedsmænd og andre statsansatte tilbage.

Gennem tiden er der forsvundet – hold nu fast – 50.000 ting fra det franske præsidentpalæ Élysée og andre statsbygninger. Heriblandt hundredvis af kunstværker og antikke møbler.

Franske myndigheder undersøger nu, hvem der står bag, og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Det skriver ArtNet.

Ingen mesterværker

Indtil videre lyder forklaringen, at autoriteterne simpelthen har være for dårlige til at bogføre, hvorvidt værkerne er gået tabt, er blevet stjålet eller blot er gemt væk i et opbevaringsrum – for eksempel dukkede der for nylig en lysekrone op i et opbevaringsrum, som ellers havde været ’forsvundet’ i 25 år.

De stjålne objekter er ikke mesterværker, men de kan stadig være titusindvis af euro værd og kan især være vigtig kulturarv Jean-Philippe Vachia, formand for Centre National Des Arts Plastiques

Men myndighederne mistænker stadig statsansatte for at have neglet i hvert fald en del af de manglende kunstværker. I juni klagede landets kunstmyndighed Centre National Des Arts Plastiques over syv kunstværker, der for nylig forsvandt fra præsidentpalæet.

Deriblandt en bronzebuste og en terrakottastatue med en anslået værdi på et par tusind euro.

Men det franske kulturministerium fastslår, at der i alt er forsvundet mere end 50.000 objekter fra præsidentpaladset, ministerboliger, rådhuse og ambassader gennem årtierne.

»De stjålne objekter er ikke mesterværker, men de kan stadig være titusindvis af euro værd og kan især være vigtig kulturarv«, siger formanden for den franske komité, Jean-Philippe Vachia, ifølge ArtNet til avisen La Parisien.

Han forklarer, at det har været en vane blandt bygningens ansatte at tage en souvenir med sig hjem, når de stoppede som ansatte.

I 2010 blev en tidligere statsansat dømt for at have stjålet malerier for 100.000 kroner fra sit kontor.