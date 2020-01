Milliondyr Gauguin-skulptur viser sig at være falsk

En sjælden skulptur med titlen ’Head with Horns’, der er ejet af J. Paul Getty Museum i Los Angeles, har i lang tid været anset for at være lavet af den franske maler Paul Gauguin. Nye undersøgelser viser dog, at det ikke er tilfældet.

På billedet ovenfor ses en skulptur på størrelse med et menneskehoved. Hovedets karakteristika er en bred næse, hypnotiserende øjne, spidse kattelignende ører, en glat træoverflade med enkelte revner – og så selvfølgelig et par sylespidse horn.

Den sjældne og dyre skulptur ved navn ’Head with Horns’ (’Hoved med horn’) blev i 2002 opkøbt af J. Paul Getty Museum i Los Angeles i den tro, at den var et værk lavet af den franske maler og billedhugger Paul Gauguin (1848-1903). Skulpturen kostede angiveligt museet et sted mellem 20 og 34 millioner danske kroner.

Der er bare lige ét problem: Det er ikke Paul Gauguin, der kan tilskrives æren for at have skabt det behornede hoved.

En ny undersøgelse foretaget af museets fagfolk og udefrakommende eksperter fastslår nu, at skulpturen er lavet af en ukendt kunstner, og derfor har J. Paul Getty Museum valgt at fjerne den fra sin permanente udstilling.

Det skriver The Art Newspaper.

En talskvinde for museet fortæller til mediet, at det tilbage i december blev besluttet at ændre beskrivelsen af skulpturens ophav til ’ukendt’.

Det fældende bevis

Ifølge Artnet News var det to fotografier, som franskmanden havde med i sine tahitianske rejsebeskrivelser ’Noa Noa’ fra 1901, der stod som bevis for, at Gauguin havde lavet skulpturen. ’Hoved med horn’ er førhen blevet dateret til et sted mellem 1895 og 1897 – en periode, hvor Paul Gauguin befandt sig på Tahiti.

Ved nærmere undersøgelser viser det sig dog, at et af fotografierne er fra november eller december i 1894, hvor den franske maler befandt sig i sit hjemland. Her havde han altså endnu ikke været i nærheden af Tahiti.

Artnet News skriver, at en kunstsamler ved navn Fabrice Fourmanoir i 2015 opdagede et fotografi af amatørfotografen Jules Agostini (1859-1930). Agostini havde fotograferet ’Hoved med horn’ og underskrevet billedet med teksten »marquesansk forbillede«. Ifølge mediet peger det på, at skulpturen oprindeligt er lavet af en ukendt indfødt kunstner fra Marquesasøerne, en øgruppe i Fransk Polynesien, som Paul Gauguin også senere besøgte.

I en udtalelse fra museet, som Art News refererer, står der:

»Selv om vi ikke længere tilskriver Paul Gauguin æren for at have lavet skulpturen, er den stadig en vigtig genstand, som han var bekendt med på grund af fotografier, og som spillede en rolle i hans kunstneriske praksis. Skulpturen er genstand for en igangværende undersøgelse, der bliver offentliggjort i 2021 eller 2022«.

J. Paul Getty Museum erhvervede ’Hoved med horn’ fra galleriet Wildenstein i New York, og skulpturen har tidligere været udstillet på nogle af verdens mest prestigiøse museer, herunder Tate Modern i London, National Gallery of Art i Washington og Metropolitan Museum of Art i New York.

Nu bor hovedet så i kælderen under museet i Los Angeles.