Britisk kunstner leger med politikere på udstilling, der er lige til at downloade

På engelske værtshuse, cafeer og biblioteker kan man snart opleve en kunstudstilling af den britiske kunstner Cold War Steve, der ellers plejer at udstille på veletablerede kunstmuseer som Scottish National Gallery of Modern Art. Det skriver The Guardian.

Cold War Steve, der egentlig hedder Christopher Spencer, har nemlig skabt en udstilling, som man kan downloade gratis fra hans hjemmeside. Udstillingspakken består af 1 plakat og 23 værker, og den allerede blevet hentet ned 4.000 gange.

Han er kendt for sine satiriske collager med politiske ledere. Et tema, der også gær sig gældende i den nye udstilling, der har fået titlen ’You, Me and Cold War Steve – The International Exhibition of the People’. Ideen er, at den 1. april skal åbne simultant i flere forskellige engelske byer samt i et halvt dusin andre lande.

Ifølge den britiske avis The Observer ønskede Cold War Steve ikke at udstille »på et hvidmalet galleri og med kanapeer« denne gang.

»Vi vil lade enhver, der vil, holde deres egen Cold Steve War-udstilling hvor som helst – jo mere unikt et sted, desto bedre«, siger kunstneren ifølge The Gurdian.

Foto: Cold War Steve

Den britiske kunstner henter sin inspiration fra malerier af blandt andet de middelalderlige hollandske kunstnere Hieronymus Bosch og Pieter Bruegel, hos hvem det myldrer med mennesker i forskellige situationer.

Britiske politikere som Boris Johnson, Jeremy Corbyn og Nigel Farage indgår i motiverne tillige med udenlandske politiske ledere som Donald Trump, Kim Jong-un og Vladimir Putin.