Se billederne: Kunstens superstjerner forsøger at genforene England og Frankrig efter Brexit

Brian Eno, Ai Weiwei, Stella McCartney, Jean Paul Gaultier.

Det er de tunge navne, der er trukket i det kunstneriske arbejdstøj for at genskabe relationen mellem Frankrig og England efter Brexit, grænsekontrol og nye toldregler.

I et projekt under fællestitlen ’I Love You, Moi Non Plus’ skaber en lang række kunstnere værker, der forsøger at give bud på, hvordan et nyt fransk-engelsk slægtskab kan se ud, når nu landene ikke længere er bundet sammen af EU.

Her på siden er det kunstneren Brian Eno, der har skabt et fælles flag for de to nationer. Flaget er skabt ved at væve Union Jack sammen med den franske Trikolore. Brian Eno vil for de fleste nok være mest kendt for sit virke på det musikalske felt, hvor han gennem 50 år har været genredefinerende inden for ambientmusikken. Herudover er han kendt for sit samarbejde med David Bowie og for at være en del af Roxy Music.

Navnet på kunstprojektets er hentet fra en fransk-britisk forbindelse, nemlig Serge Gainsbourg og Jane Birkins hit af samme navn fra 1969.

Kunstprojektet tager ikke kun imod bidrag fra notabiliteter, men er åbent for alle, som kan sende deres bidrag ind på projektets hjemmeside.

Foto: © Tamara Rojo

Foto: © Anne-lise Coste

Foto: © Bob & Roberta Smith

Foto: © Christian Marclay