Filmskaber livetransmitterede hærværk mod Hunter Biden-galleri

Filmskaber Rod Webber er blevet anholdt for at vandalisere væggene hos præsidentsønnen Hunter Bidens gallerist i New York.

Det fortæller det amerikanske kunstmedie Artnet News.

Rod Webber, der ud over at være instruktør på en række smalle film også er musiker, medbragte en spraydåse til galleriet, som ejes af galleristen Georges Berges. Her nåede han at spraymale ordet ’Daddy’ på væggen, før personalet overmandede ham og gelejdede ham fra stedet.

Filmskaberen, som live-transmitterede hele seancen på Facebook, har efterfølgende forklaret, at han forsøgte at skrive ’Daddy is a war criminal’, altså ’Far er en krigsforbryder’.

Dette altså med slet skjult henvisning til den amerikanske præsident Joe Biden, hvis søn inden længe skal udstille på galleriet.

Rod Webbers vandalisering af New York-galleriet sker, i kølvandet på at Det Hvide Hus har indgået aftale med galleristen om at holde alle omstændigheder omkring eventuelle salg af præsidentsønnen Hunter Bidens kunst skjult – herunder også for Joe Biden og Hunter Biden selv. Ifølge Det Hvide Hus er denne ordning kommet i stand med henblik på at imødegå anklager om, at eventuelle køb af Hunter Bidens kunst skulle fungere som en politisk bagindgang til indflydelse hos præsidenten.

Kritikere – herunder Rod Webber – mener omvendt, at en sådan mørklægning af processen omkring eventuelle salg snarere bekræfter end imødegår den kritik.

Hunter Bidens kunst er endnu ikke til udstilling på Georges Berges’ galleri, men et andet maleri til en værdi af små 100.000 danske kroner blev beskadiget under Rod Webbers stunt.

Det er desuden ikke første gang, at Rod Webber lægger sig ud med kunstverdenen. I december 2019 blev filmskaberen anholdt efter at have skrevet ’Jeffrey Epstein Didn’t Kill Himself’ med rød læbestift på en væg ved kunstmessen Art Basel i Miami Beach.