Se billederne: I dag åbner Arkens nye kunststi gennem Ishøj efter 10 års arbejde

Efter 10 års planlægning og arbejde åbner i dag den såkaldte Arkenwalk, en gang- og cykelsti mellem Ishøj Station og kunstmuseet Arken ved kysten i Ishøj.

Stien er udsmykket af kunstneren Jeppe Hein med postkasserøde lygtepæle, der snor i sig i organske former – som blomster, der strækker sig mod solen.

»Jeg synes, at vi har fået et løft til de byrum, som Arkenwalk går igennem. Vi har fået skabt åbenhed, tryghed, lys, kunstnerisk leg og grønne landskabsrum. Jeg håber, at borgerne i Ishøj og besøgende vil få et smil på læben og en sand kunstfærdig oplevelse, når de bevæger sig ud på vores rute. Og jeg håber, at endnu flere fremover vil forbinde Ishøj med kunst«, siger borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp i en pressemeddelelse.

Den 2,2 kilometer lange rute er udstyret med 32 af de kunstfærdige lygter. Selve stiforløbet er tegnet af landskabsarkitekt Kristine Jensen og udført af anlægsgartnerfirmaet Malmos.

»Med Arkenwalk er Arkens store drøm om at gøre vores gæsters vej fra Ishøj Station til Arken til en sjov og tankevækkende kunstoplevelse gået i opfyldelse. De legende, finurlige gadelygter af kunstneren Jeppe Hein stemmer overens med den måde, som vi ønsker at møde vores gæster på«, lyder det i pressemeddelelsen fra Arkens direktør, Christian Gether, om stien, der er betalt med hjælp fra Ishøj Kommune og Realdania.