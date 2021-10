Politimordet på George Floyd i foråret 2020 forandrede den amerikanske diskussion om etnisk forskelsbehandling.

For at anerkende betydningen af det vendepunkt har kunstneren Chris Carnabuci skabt en buste af Floyd og to andre markante personer i den amerikanske racismedebat og rejst dem på Union Square i New York. Det skriver mediet Artnet News.