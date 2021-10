Min kusse er våd af frygt« står der på væggen med iskolde neonbogstaver i et tidligt neonværk af britiske Tracey Emin (f. 1963), ’My Cunt is Wet With Fear’ fra 1998.

Samme år lavede hun en kort film med titlen ’Homage to Edvard Munch and All My Dead Children’. Emin har filmet solens refleksion i vandspejlet ved Åsgårdstrand, hvor Munch boede, og hvor han malede mange af sine værker. Til slut i filmen høres 20 sekunders intens skrigen.