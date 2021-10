Kunstmalende robot tilbageholdt i 10 dage ved den egyptiske grænse

Ai-Da, hedder hun. Den britiske pageklippede og kjoleklædte kunstrobot, der for nylig er blevet tilbageholdt ved den egyptiske grænse i 10 dage forud for en større udstilling i landet, skriver The Guardian.

Ai-Da er programmeret til at kunne male, og ’hun’ var rejst til Egypten for at præsentere og male sin kunst ved foden af pyramiderne i byen Giza. Hendes værker skulle være trækplaster i den årlige udstillingen ’Forever Is Now’.

Problemerne opstod ifølge The Guardian, da egyptiske grænsevagter bemærkede, at Ai-Da havde et modem installeret i kroppen og kameraer som øjne. På grund af teknologien i robotten blev de bekymrede for, om hun kunne være en del af en spionage-sammensværgelse.