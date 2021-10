Museer opretter OnlyFans-kanal, så de kan vise nøgenbilleder på nettet

Den kunstneriske frihed er udfordret på internettets sociale medier, der har skrappe regler for nøgenhed. Det får nu en række museer i Wien til at sætte foden ned over for techgiganternes censur.

Museerne har i samarbejde med den østrigske hovedstads turismeorganisation fundet en ny platform, hvor de kan vise kunst med bare bryster uden censur: nemlig OnlyFans – et netværk kun for voksne, og det eneste sociale medie, der tillader nøgenhed. Det skriver The Guardian, der også fortæller, at protestkampagnen mod den kunstneriske censur har fået navnet ’Wien stripper på OnlyFans’.

Streng nøgenhedspolitik

I juli blev museet Albertinas TikTok-konto blokeret, efter at den havde vist et værk af den japanske fotograf Nobuyoshi Araki, der forestillede et tilsløret kvindebryst.

I 2018 var der en lignende hændelse, da et fotografi af Wiens naturhistoriske museums 25.000 år gamle Venus af Willendorf-figur blev betragtet som ’pornografisk indhold’ af Facebook og fjernet fra platformen. I 2019 skete det samme på Instagram med et maleri af Peter Paul Rubens.

Der findes en lang række lignende eksempler.

Instagram forbyder ligesom moderselskabet Facebook alle former for nøgenhed. Også dem, der har »kunstneriske eller kreative udtryk«. Medierne, der er blevet vigtige platforme for kunstnere, har bevaret den strenge nøgenhedspolitik på trods af mange års krit