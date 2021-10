Delvist makuleret værk solgt for treciftret millionbeløb

Et kunstværk af den britiske gadekunstner og provokatør Banksy er torsdag blevet solgt på en auktion i London for 18,58 millioner pund - svarende til omkring 163 millioner kroner.

Værket, der i dag hedder ’Love is in the Bin’, tiltrak sig stor opmærksomhed i oktober 2018. En indbygget mekanisme betød nemlig, at maleriet blev makuleret efter et hammerslag på auktionshuset Sothebys.

Dengang hed værket ’Girl With Balloon’, og det blev solgt for 1.047.000 britiske pund eller 8,9 millioner danske kroner hos auktionshuset Sotheby’s i London.

Kort efter hammeren var faldet - mens alle fortsat var til stede i rummet - makulerede det sig selv, da kunstneren i al hemmelighed havde installeret en makulator i rammen.

’Love is in the Bin’ er torsdag blevet solgt på selvsamme auktionshus.

ritzau