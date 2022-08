Fremtiden? Den gav ikke grund til bekymring. Men så kom der andre boller på suppen

To kunstudstillinger fører os tilbage til naturen med alt, hvad den står for, lokker med og måske gemmer på. I Odense går vi helt tilbage til guldalderen. I Sorø holder vi os til vores egen tid, men til værdier, der er nemmere at føle end at se.