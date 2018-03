Mediefolk med heftig opsang i ny bog: Blinde og arrogante journalister har glemt befolkningen Mistilliden vokser, færre ser tv og læser avis, og mange medier har røde tal på bundlinjen, men de er selv uden om det. Medierne har lukket sig inde i deres egen boble og lytter ikke til borgerne, lyder kritikken i en ny bog

Eksperter siger det. Mediefolk siger det også. Og sågar landets kulturminister:

Selv om mange danske medier bløder arbejdspladser og taber oplag og seere, er det ikke som sådan journalistikken og alt det andet indhold i aviserne og på tv, der fejler noget.

Synderen er snarere den teknologiske udvikling. Nettet og de sociale medier bærer hovedansvaret for, at mange nyhedsmedier i dag har svært ved at tjene penge. Mediebranchen lider under overmagten fra Facebook og Google, der sluger annoncekroner fra de gamle medier, hedder det igen og igen i debatten.

Men måske er der i virkeligheden noget helt andet galt.

Danske såvel som franske, tyske og amerikanske medier har mistet deres kontakt til og blik for de befolkninger, de ellers er sat i verden for at servicere. For eksempel havde flertallet af journalisterne hverken set Brexit, Trump eller danskernes nej til EU-forbeholdene komme. Og den blindhed er en væsentlig forklaring på, at flere og flere mennesker vender ryggen til journalistikken.

»Mange medier har svært ved at gennemskue, hvad der sker i de samfund, de skal beskrive. Og man kan tydeligt se, at borgerne ikke hæfter sig ved nyhedsmedierne som nogen, man skal have specielt stor tiltro til«, siger Per Westergård, mangeårig chefredaktør på Fyens Stiftstidende og Århus Stiftstidende.

Skal krisen overkommes, må medierne blive bedre til at lytte til borgerne og inddrage dem i journalistikken. Det er ikke nok at kræve flere penge for sine produkter, siger ph.d. og mediekonsulent Søren Schultz Jørgensen, der sammen med Westergård har skrevet bogen ’Den journalistiske forbindelse’, som netop er udkommet på Gyldendal.

»Vi er trætte af det evindelige fokus på teknologi og økonomi. De seneste 15 år har mediebranchen halset rundt og talt om svigtende forretningsmodeller. Men hvis borgerne havde et nært forhold til medierne og brugte dem tilstrækkeligt, ville der ikke være et problem med forretningen«, siger Søren Schultz Jørgensen.

»Der er en krise i journalistikkens forbindelse til borgerne. Medierne skal have en mere nær relation til publikum«.

Men medierne er i kontakt med mange flere læsere end tidligere på nettet?

»Medierne er rigtigt nok i kontakt med flere og flere. Men kontakten er blevet tyndere og tyndere. Mange læser artikler på de sociale medier uden at vide, hvor de kommer fra. Det hele svæver i et forskelsløst ocean«.

Arrogante journalister

På radio- og tv-stationen KQED i San Francisco er brugerne med til at bestemme, hvilke emner journalisterne skal beskæftige sig med og hvordan.

Frem for at redaktionen selv forsøger at regne ud, hvad borgerne finder væsentligt og relevant, spørger man lytterne og læserne via softwaren Hearken. En platform, hvor brugerne kan komme med ideer, bidrage til research og deltage i afstemninger.

Man vogter over den måde, man arbejder på, med en sindssyg nidkærhed Søren Schultz Jørgensen, forfatter

KQED er et af de medier, som Per Westergård og Søren Schultz Jørgensen har besøgt i arbejdet med bogen. Forfatterne har gjort sig den ulejlighed at besøge i alt 50 amerikanske og europæiske nyhedsmedier, der er fælles om at gøre en ihærdig indsats for at skabe dialog med brugerne og inddrage dem i journalistikken. Ved at afholde debatmøder. Ved at indsamle oplysninger til nye historier sammen med borgerne. Og ved at fortælle ærligt om baggrunden for og alle overvejelserne om deres journalistik. Medierne har på den måde skabt tætte bånd til deres brugere og oplever fremgang.

Åbenhed og ærlighed over for læserne er ellers langtfra et kendetegn, der klæber til flertallet af medierne, mener Westergård og Schultz Jørgensen. Tværtimod har store dele af faget over det seneste halve århundrede lukket sig inde i sit eget fort i forsøget på at gøre journalistikken uafhængighed af politiske, økonomiske og alle mulige andre interesser.

»Man vogter over den måde, man arbejder på, med en sindssyg nidkærhed, som er direkte i modsætning til det, man ellers hylder som journalister i offentligheden, nemlig åbenhed«, siger Søren Schultz Jørgensen.

»Og det tror jeg er en grund til, at vi har denne diskussion om journalisters troværdighed«.

Journalister står stædigt fast på fagets metoder og fremgangsmåder. Man tror så meget på dem, at man ikke for alvor føler et behov for at delagtiggøre sine brugere i, hvordan man har fået ideer, hvor man får mange af sine oplysninger fra, og hvordan man omgås sine kilder. Samtidig tager nyhedsmedierne ofte for givet, at deres journalistik er væsentlig og relevant for deres brugere.

»Det har udartet til en form for arrogance, der betyder, at man stort set ikke synes, man har brug for at høre, hvad læserne mener. Man distancerer sig fra store dele af det samfund, man ellers skulle være en del af«, siger Schultz Jørgensen.

Drop de gamle idealer

Helt grundlæggende er idealerne i journalistikken forældede, mener forfatterne. På landets journalistuddannelser og på mange redaktioner i branchen hylder man fortsat et princip om, at journalister skal stræbe efter at være objektive. Og det holder ikke.

»Det er det eneste sted i verden, hvor man opretholder ideen om objektivitet. Ud over den mest hardcore naturvidenskab. Og det er en smule parodisk. Alle andre steder skal man argumentere sig frem til en sandhed og vide, hvordan man har gjort«, siger Søren Schultz Jørgensen.

Journalister taler ikke med Guds stemme, men fra et ståsted, og det bliver de nødt til at være ærlige om. Forestillingerne om objektivitet og neutralitet skal erstattes af begreberne ordentlighed, service, transparens og dialog.

Det må ikke blive et smart slag i luften Per Westergård, forfatter

»Vi skal se journalistikken som meget mere integreret i samfundet og dialogorienteret. Journalister skal hele tiden være parate til at vise processen frem og forklare, hvordan man har gjort«, siger Per Westergård.

Ved at påtage sig en holdning, risikerer journalister ikke at give kritikere argumenter for, at de er spændt for en dagsorden?