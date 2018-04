Regeringens forslag vil ramme to millioner bilister: Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er ikke klar til at slukke for FM-båndet Regeringens forslag om at opgive FM-signalet i 2021 møder modstand. Det vil ramme to millioner bilister, siger interesseorganisation. DF og S vil ikke være med.

Den er måske en gammeldags sag i en digitaliseret verden, men bliver ikke desto mindre stadig flittigt brugt af tusindsvis af danskere dagligt.

FM-radioen lever. I hvert fald lidt endnu.

For senest om tre år skal det ikke længere være muligt at lytte til radio på FM-båndet, mener i hvert fald regeringen, som i udspillet til en ny medieaftale lægger op til at slukke for signalet i 2021.

Derefter skal al radio sendes på digitale platforme, enten via DAB+ eller som netradio, hedder det i udspillet fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Forslaget om at sætte turbo på den digitale omstilling vækker dog ikke lutter begejstring. Især bilisternes interesseorganisation FDM er bekymret, da de mener, at en lukning af signalet vil ramme ejerne af de anslået to millioner danske biler, som har en FM-radio og ikke en digital radio.

»Det vil være et stort problem for de danske bilister, hvis man om allerede tre år lukker ned for FM-båndet, siger Torben Lund Kusk, afdelingschef i FDM, til DR.

Støtteparti afviser forslaget

Netop hensynet til bilisterne er en af grundene til, at Dansk Folkeparti heller ikke bryder sig om at lukke FM-båndet allerede i 2021.

»Lige nu synes vi, at det er en alt for hurtig og drastisk beslutning, at FM-båndet allerede skal lukke i 2021. Det er ikke den rigtige vej at gå«, siger partiets medieordfører Morten Marinus til DR.

Det er ikke det eneste punkt i regeringens medieudspil, som DF ikke bryder sig om. Også den foreslåede besparelse på 33 procent på Radio24syv samt sparekravet på 2 procent om året til TV 2-regionerne er partiet imod.

Socialdemokratiet vil heller ikke være med til at lukke FM-signalet. Partiet foretrækker at holde fast i den nuværende aftale, som går på, at man først lukker FM-båndet, når halvdelen af befolkningen er overgået til at lytte til radio via digitale kanaler.

Omkring 62 procent af radiolytningen foregår i dag gennem FM-båndet.

Kulturminister Mette Bock præsenterede i går eftermiddag det længe ventede medieudspil fra de tre regeringspartier. Udover at sløjfe FM-båndet i 2021, skære i Radio24syv og TV 2-regionerne, vil regeringen blandt andet også sælge 40 procent af det statsejede TV 2.

I sidste måned indgik regeringen og Dansk Folkeparti desuden en aftale om at afskaffe licensen til fordel for en skattemodel og at skære 20 procent i DR. DR skal blandt andet lukke to tv-kanaler, hvis det står til regeringen.