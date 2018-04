DK4 om regeringens nye tv-kanal: »Vi har jo sendt den slags fjernsyn i 25 år« Regeringens forslag om en støtte til en ny tv-kanal med folkeoplysning og kulturstof rimer umiddelbart på DK4, mener kanalen på Nørrebro i København. Alt er åbent, siger minister.

Regeringen vil sende en ny støttet tv-kanal med folkeoplysning og kulturindhold i udbud.

Rammerne ligger endnu hen i det uvisse, men medieudspillets overskrift på kanalen har nu fået mange i mediebranchen til ganske uvant at vende blikket imod en beskeden ejendom på Ydre Nørrebro i København.

Her har kanalen DK4 gennem 25 år sendt både schlagerkoncerter, politikerportrætter og talrige magasinprogrammer om jagt, fiskeri, tro, litteratur og teater. Langsomt tv om arkæologi og om at blive gammel. Et udvalg, som umiddelbart rammer plet i den grove rammebeskrivelse, kulturminister Mette Bock (LA) torsdag ridsede op.

»Forslaget lyder jo meget som DK4 lige nu, som der jo så godt nok er næsten ingen, der ser. Og spørgsmålet er jo, om dette er en spillebrik i forhandlingerne eller et virkelig tungt prioriteret forslag«, siger medierådgiver og tidligere programchef på TV2, Keld Reinicke.

»Det rimer meget godt på, det vi laver«

DK4 har gennem en årrække døjet med svigtende seertal, og der skulle politisk pres fra Christiansborg til i 2016 for at bevare kanalen i de pakker, mange danskere får deres tv-signal igennem.

I Rådmandsgade på Nørrebro modtog Steen Andersen, DK4’s kommunikationschef og vært på programmet ’Jagtmagasinet’, ministerens forslag med skærpet interesse, selv om beskrivelsen af økonomien lige nu blot er en støttet kanal, der gerne må vise reklamer:

»Der står intet om finansieringen og kun en lillebitte smule om indholdet, som så godt nok ligner det, vi kender på DK4. Derfor er det jo super interessant for os. Og jeg vil sige det sådan, at munder omstændighederne og forhandlingerne ud i noget, som rimer på det, vi går og foretager os, og på vores tankegods, jamen så går vi skridtet videre. Det er jo klart«, siger Steen Andersen.

Men det rimer umiddelbart på det, I laver?

»Ja, det rimer meget godt på det, vi laver. Vi har jo sendt den slags fjernsyn i 25 år, og vi synes, der er behov for det. Derfor er det jo dejligt at se, at man har de samme tanker på Christiansborg«.

Minister: Kanal skal i åbent udbud

På netop Christiansborg har Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, haft mange knubbede ord tilovers for store dele af medieudspillet, men ikke tv-kanalen:

»Jeg synes, det lyder meget godt og fornuftigt – ja, og spændende, det ord må du også gerne bruge. Det er faktisk en af de ting, jeg synes er positive i oplægget«.

Alle skal principielt set kunne deltage i et kommende udbud, anfører han.

»Men det kunne for eksempel være DK4, dit eget bladhus eller mange andre. Og selve forslaget er bestemt et af dem, vi gerne vil snakke positivt om på forhånd, men vi skal naturligvis lige blive lidt klogere på økonomien og de kriterier, regeringen forestiller sig«.

Ifølge Mette Bock er rammerne for den nye kanal endnu ikke beskrevet. Det vil være op til medieforhandlingerne:

»Som udgangspunkt er tanken, at det skal være en tv-kanal, men det er ikke sikkert, at den skal sende 24 timer i døgnet«, siger hun.

Ministeren afviser, at kanalen er skræddersyet til for eksempel DK4:

»Nej, det bliver et fuldstændig åbent udbud. Jeg kunne godt forestille mig, at der er flere af de gamle dagbladshuse, som kunne interessere sig for det. Det kan også være nye aktører på markedet. Det står fuldstændig åbent«.

Det vil dog næppe give mening at støtte en rent traditionel flow-kanal, mener Keld Reinicke. Den vil tilgodese dem, som i forvejen nyder godt af udvalget på de eksisterende tv-kanaler: den ældre del af befolkningen, som i modsætning til de unge stadig ser meget fjernsyn.

»Men kan man få finansieret en flow-kanal og få lov til at bruge de nye, digitale medier samtidig, kan det faktisk give meget god mening. Kan man kombinere de to til en kulturkanal med folkeligt fokus, ville jeg, hvis jeg for eksempel var et stort mediehus, se det som en kæmpe gave«, siger han: