Søs Marie Serup: »Kulturminister Mette Bock er det bedste, der er sket for kulturområdet siden Jytte Hilden«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når DR’s generaldirektør i ’Debatten’ på DR 2 torsdag aften forsøger at fremføre et ligefremt argument om, at man får et andet DR, hvis man gennemfører de planlagte besparelser, udbryder kulturminister Mette Bock som en klasselærer på nippet til at tvinge en ahaoplevelse ned i halsen på 28 elever med én sætning: »Det er jo meningen« (’for pokker da’, må hun have tænkt).

Det er den prås, der bør gå op for kritikerne af regeringens udspil til et kommende medieforlig. Det er meningen at gennemføre en besparelse samlet set – endda en massiv en af slagsen. Det er meningen at få DR ned i en lidt mere naturlig størrelse og få mediemastodonten til at fokusere på færre områder, som så skal løftes bedre.

Søs Marie Serup Født 1974. Har tidligere været pressechef i Venstre og særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Er cand.phil. i engelsk, partner i rådgivningsfirmaet Byserup og politisk kommentator.

Det er meningen, at regeringen hellere vil støtte startups end dem, der er godt i søen, fordi det over hele paletten er meningen, at flere aktører med flere ideer skal komme med bud på, hvordan dansk indhold skal produceres. Derfor skal netmedier selvfølgelig også momsfritages ligesom trykte medier.

Jo, men hvorfor så ikke gå liberalamok og overlade alt det til de fri markedskræfter? Fordi regeringen faktisk brænder for dansk indhold, kulturformidling og nyhedsdækning på dansk. Det er en anerkendelse af, at her er der simpelthen ikke en businesscase for udenlandske giganter som Facebook og Google. Det er altså en politisk prioritering, at man gerne vil regulere markedet for at opnå et bestemt resultat på medieslagmarken. Det er altså også meningen. Man får næsten lyst til at trykke T-shirts med budskabet: Det er meningen.

Mangfoldighed i medieudbud er en borgerlig-liberal hjertesag. Derfor skal udspillet og en kommende aftale også – set med blå øjne – måles på, i hvor høj grad der gives adgang til flere aktører.

Borgerlig-liberale tænker nemlig ikke på en bevilling som en permanent tilstand, som et givent medie kan budgettere med til evig tid. Den kapital, som fællesskabet har at investere, skal placeres i indhold af umistelig betydning (dansk drama, kultur, nyheder), og resten skal ud at arbejde.

Det er f.eks. derfor, man ikke freder den ubetingede succes, som Radio24syv er, men derimod tænker: De kan både stå og gå selv nu, så vi flytter støttehjulene over på podcasts, netmedier og andre aktører, som ikke er så langt, som 24syv er. Det er simpelthen meningen.

Kulturminister Mette Bock er selvfølgelig ude i et værdipolitisk ærinde.

Ønsket om et bredt forlig tynger ikke mere på regeringens samvittighed end en flyversjus på en festlig fredag

Det var tidligere kulturminister Per Stig Møller også, da han banede vejen for Radio24syv, eller ’Radio Møller’, som det blev kaldt, dengang Mette Bock sad i FM4-udvalget, der skulle anbefale, hvordan stationen skulle være.

Men det er, som om vi har glemt, at al politik i virkeligheden burde være værdipolitik. Noget, der er bygget på andet end nødvendighed, balancer og kompleksitet. Noget, man brænder for.

Og lad os dog være ærlige: Ikke siden Jytte Hilden har vi haft en så interessant kulturminister i kongeriget. Hilden definerede i sin tid sin opgave som: at lave lovgivning, skaffe penge til området og at skabe debat. Det gjorde hun i den grad.

Mette Bock gør det samme – bare på sin måde. Og den måde involverer for en liberal at professionalisere bestyrelsen i DR, skaffe en dreven medejer til TV 2 og en lang række andre tiltag, som er ... meningen.

Det er enhver interessant kulturministers lod at være kontroversiel.

Sandheden er, at det faktisk er det bedste for hele kulturområdet, som ellers er grotesk nedprioriteret i de interne politiske hierarkier på Christiansborg.

Det er ikke de mest lovende talenter, der vokser i rollen som kulturordførere, der er ingen kulturmafia, Kulturministeriets departementschef er helt uden fare for nogensinde at lande i Statsministeriet, ligesom området i regeringers arbejde er noget med ministre til OL og kulturministeren i teatret og til DGI-stævner. Måske en kanon hist og en ny radiokanal pist.

Men bemærk, at dette medieudspil har fået partilederne på banen – og med lys i øjnene – både før, under og efter præsentationen. Det er længe siden, kulturen har været så højt placeret på den politiske dagsorden – og så længe.

Kulturminister Mette Bock er det, man inden for pædagogikken ville kalde ’en tydelig voksen’ i det politiske miljø.

Og det er afgørende for kultur- og mediedebatten, at den bevæger sig væk fra konsensusrundkredsen. Bemærk, hvordan kritikkerne af regeringens udspil ogsåspiller bedre op mod den klarhed, kulturministeren lægger for dagen. Deres argumenter er skarpere, og deres ild brænder tydeligere.