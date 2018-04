Regeringen afslører tallene: Ny tv-kanal skal koste 50 millioner om året Kulturministeren har præsenteret hidtil ukendte detaljer i medieudspillet for Folketingets partier. Socialdemokraterne kræver store indrømmelser.

Siden kulturminister Mette Bock (LA) i sidste uge fremlagde regeringens medieudspil, har der hersket stor tvivl om, hvor meget regeringen vil suge ud af støtten til tv, radio og andre danske medier.

Men tirsdag blev ministeren konkret. På et møde i Kulturministeriet med Folketingets partier præsenterede Mette Bock en opgørelse over det samlede regnestykke.

Selv om der bliver sparet 773 millioner kroner om året på DR, når besparelserne er fuldt gennemført i 2023, vil regeringen også sætte en række nye initiativer i gang på medieområdet. Derfor ender den samlede besparelse på små 400 millioner kroner i 2023.

For eksempel vil regeringen ifølge Politikens oplysninger bruge 50 millioner kroner årligt på den nye tv-kanal, der skal indeholde kultur og folkeoplysning. Den får samtidig lov til at sende reklamer og skaffe andre indtægter.

S: »Det ser meget svært ud«

En ny radiokanal med formidling af kultur og klassisk musik vil få 30 millioner kroner om året i støtte.

Desuden har regeringen tidligere sagt, at den vil bruge 220 millioner på en public service-pulje, som private medier kan søge midler fra til produktion af radio og tv.

»Nu skal vi hjem og tygge tallene igennem. Det er stadig udgangspunktet, at der er massive besparelser på public service og dansk produceret indhold. Det er et stort problem«, siger Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen.

Og selv om den samlede besparelse på public service kun er omkring det halve af besparelsen på DR, så er der lang vej, før partiet kan være med til et forlig.

»Det ser meget svært ud. Der skal markante indrømmelser til«, siger Mogens Jensen.

Socialdemokraterne synes heller ikke, at det giver mening, at give skattelettelse med DR-besparelsen i den ene hånd og så hente penge tilbage til public service-området fra det såkaldte økonomiske råderum med den anden hånd.

»Man tager jo fra velfærden for at fylde hullet, altså fra de penge, vi normalt ville have brugt på syge og ældre. Det virker tudetosset«, siger Mogens Jensen.

Ud over at spare i DR vil regeringen også skære en tredjedel af støtten til Radio24syv – 31 millioner kroner – og 10 procent i TV 2’s regioner over fem år – omkring 50 millioner kroner.

Endnu en knast

Derudover vil regeringen også skære 10,3 millioner kroner i støtten til lokalradioer og lokal-tv, fortalte Mette Bock på mødet med medieordførerne.

»Det er endnu en knast set med vores øjne«, siger Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus.

Partiet har på forhånd meddelt, at det er lodret imod de besparelser på Radio24syv og TV 2-regionerne, som regeringen ønsker at gennemføre.

Selv om Enhedslisten har mødt regeringens medieudspil med massiv kritik, har partiet tænkt sig at blive ved forhandlingsbordet.

»Jeg regner med, at ministeren på et tidspunkt dokumenterer sin påstand om, at man kan sikre det samme niveau af dansksproget og dansk produceret indhold, når man trækker over en milliard ud«, siger medieordfører Søren Søndergaard.

Partiet undrer sig også over økonomien i de to nye medier, regeringen ønsker at oprette.

»Hvordan kan tv- og radiokanalen finansiere sig ved hjælp af reklamer uden at tage reklamerne fra nogen andre private medier? Regeringen må i baghånden have en kalkule, der viser, at annoncemarkedet er dramatisk voksende, hvad angår danske elektroniske medier. Ellers giver det ikke mening«, siger Søren Søndergaard.

Er 50 millioner nok?

Et andet spørgsmål er, om man overhovedet kan lave en ordentlig tv-kanal med kun 50 millioner offentlige støttekroner i ryggen og adgang til reklamer. DR K, der er den billigste voksenkanal på DR, koster til sammenligning 110 millioner kroner om året.