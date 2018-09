Nu fortæller YouTube, hvor lang tid du spilder på YouTube Den Google-ejede videotjeneste introducerer den nye funktion som led i deres kampagne for 'digital trivsel'.

3 timer og 3 minutter. Så lang tid har undertegnede afspillet videoer på Youtube de seneste 7 dage.

For YouTube har lanceret en ny funktion, hvor man kan se, hvor længe man har set videoer det seneste døgn, de sidste 7 dage, og hvor meget tid man i gennemsnit har brugt per dag på at se kattevideoer. Det skriver mediet Variety.

Funktionen er en del af YouTubes nye kampagne 'Værktøjer til at tage hånd om din digitale trivsel', der skal »hjælpe folk til bedre at forstå deres brug af teknologi, fokusere på, hvad der betyder mest, og koble fra, når der er brug for det«, som YouTube formulerer det.

Det betyder blandt andet, at YouTube fremover giver brugere mulighed for at fastsætte en tidsgrænse, som udløser en påmindelse om at pause videokonsumeringen, hvis man overskrider grænsen.

Ligeledes kan man nu 'nøjes' med at få alle notifikationer tilsendt én gang om dagen, hvis man for eksempel abonnerer på flere kanaler. Tidligere poppede de frem på skærmen hele tiden.

Det er kun i YouTubes app, at man kan benytte sig af den nye funktion, og man skal være logget ind på YouTube, før den registrerer ens brug. Det nye værktøj regner ikke tid brugt på den nylancerede Spotify-konkurrent YouTube Music med.

Det var i maj, at Google offentliggjorde deres planer for digital trivsel. Her blev det blandt andet fremhævet, at den kommende version af styresystemet Android kommer til at inkludere et værktøj til at se, hvor meget man bruger sin smartphone.