Vælgere i ny måling om DR: Spar ikke på nyheder, drama og dokumentar Mediebrugerne er stort set enige i den prioritering af besparelserne, DR har valgt at foretage. Til gengæld er det de røde vælgere, der vil have rullet besparelserne tilbage.

Danskerne mener ikke, at DR skal spare på nyheder og dokumentarer i forbindelse med den store spareplan, der er meldt ud.

Det viser en meningsmåling som Megafon har lavet for Politiken og TV 2.

På spørgsmålet om, hvor der skal spares mest i forbindelse med de store besparelser, som DR skal igennem, svarer kun henholdsvis 3 og 2 procent, at det skal ske på nyheder og dokumentarer.

Det er både rød og blå bloks vælgere enige om.

»Målingen viser, at nyheder og dokumentarer er kerneopgaven for DR. Det mener politikerne jo også, det er ikke der, de vil spare. Alle er enige om, at det er en af de væsentligste kerneopgaver for public service«, siger medieforsker og professor på RUC Mark Blach-Ørsten.

Ifølge Mark Blach-Ørsten hænger det blandt andet sammen med, at det kun er public service-stationer som DR og TV 2, der leverer nyheder og dokumentarer på radio og tv.

»Generelt har folk jo et stort medieudbud at vælge imellem, men der, hvor de ikke har et stort udbud, er på nyhedsdelen. Skal man have elektroniske nyheder, er der ikke ret mange steder, man kan gå hen. Når det drejer sig om nyheder, er markedet meget snævert. Hvis DR sparer her, kan man ikke få det erstattet et andet sted«, siger han.

DR har selv lanceret en spareplan, hvor der spares mest på underholdning, livsstilsprogrammer, sport og udenlandsk drama og mindst på oplysning, kultur og nyheder.

Og det ser ud til, at befolkningen er enig i den prioritering af besparelserne.

41 procent mener, at der skal skæres mest på udenlandsk drama og fiktion, 40 procent at det skal gå ud over livsstilsprogrammer, 36 procent, at sporten må stå for, og endelig 34 procent, at underholdningen skal begrænses.

Det hænger ifølge Mark Blach-Ørsten sammen med, at det er stofområder, som de kan få på mange andre kanaler.

»Taler man om sport, så ved man, at eksempelvis Viasat har Premier League, taler man film, så har alle jo Netflix og HBO, og hvad der nu ellers er og så videre«, siger han.

Heller ikke dansk drama og fiktion er der mange, der mener, at DR skal røre ved. Kun hver 10. i målingen svarer, at man skal spare her.

Målingen viser også, at besparelserne på DR deler befolkningen.

Megafon har spurgt, hvilke besparelser folk er mest enige i, og hvilke de er mest uenige i.

Selv om 43 procent er enige i, at der skal spares på underholdning, er der 23 procent, der erklærer sig uenige i den beslutning. 38 procent siger, at de er enige i, at DR afskaffer de tre dab-kanaler, P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, mens 28 procent siger, at de er uenige i lukningen.

Men mange er uenige i de besparelser på 20 procent over de næste fem år, som regeringen og Dansk Folkeparti har pålagt DR.

Røde vælgere: Rul det tilbage

Megafon har også spurgt, om besparelserne på DR bør rulles tilbage, hvis der kommer et nyt folketingsflertal efter næste valg.

43 procent mener, at DR skal have hele eller en del af besparelsen tilbage, mens 32 procent ikke mener, at besparelserne skal rulles tilbage. 25 procent svarer ’ved ikke’.

Men i det spørgsmål er der stor forskel på ’røde’ og ’blå’ vælgere.

Mens 61 procent af dem, der har stemt på partierne i rød blok, mener, at en del eller hele besparelsen skal rulles tilbage, gælder det kun 27 procent i blå blok.