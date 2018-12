På Tumblr var der frit lejde for bare bryster og hård porno. Men nu skal det være slut I november blev der fundet børneporno på det sociale medie Tumblr. Nu lukker mediet ned for al nøgenhed og pornografisk materiale, der ikke har 'kunstnerisk værdi'.

Da Tumblrs øverste chef og grundlægger for fem år siden blev spurgt, hvordan han egentlig gik og havde det med al den nøgenhed, som florerede på det sociale medie, forsvarede han brugernes ret til at dele, hvad de måtte lyste. Også af pornografiske billeder og videoer. Han ønskede ikke at lege politibetjent.

David Karp, som den 32-årige grundlægger hedder, er dog ikke længere topchef i Tumblr. Og nøgenhed og porno vil fremover ikke være velkommen på platformen.



Tumblr, der bliver brugt verden over til at blogge og dele alverdens tekster, billeder og videoer, har meddelt, at man bandlyser alt pornografisk materiale fra 17. december. Det skriver flere internationale medier. Pornografisk materiale, som er blevet lagt op på platformen før 17. december, vil i fremtiden kun være synligt for den bruger, som har delt materialet.

Beslutningen kommer i kølvandet på en sag om børneporno. I midten af november valgte Apple at fjerne Tumblr fra sin App Store, fordi der var blevet fundet pornografisk materiale med børn på platformen. Apple er ikke de eneste, som har taget afstand fra Tumblr. Tilbage i 2016 blokkerede Indonesien adgangen til platformen i landet som en reaktion på den store mængde af porno på platformen.

David Karp grundlagde Tumblr i 2007. I modsætning til Facebook og andre sociale medier med mange mange restriktioner på brugernes aktiviteter har Tumblr manifesteret sig ved sine meget vidde rammer. Porno er i høj grad blevet anset for at være selve kilden til Tumblrs succes.

Nøgenbilleder med kunstnerisk kvalitet eller samfundsmæssig betydning vil dog fortsat være tilladt at dele på platformen, lyder det fra det sociale medie.