Ny DR-næstformand: Det var en fejl at sætte DR på finansloven

DR fik torsdag formiddag en ny bestyrelse med Salling-direktør Marianne Bedsted i front. Hun ønsker ikke at stille op til interview. Det vil DR’s nye næstformand, antropologen og forfatteren Dennis Nørmark, til gengæld gerne.

Han har siddet i DR’s bestyrelse i fire år, udpeget af Liberal Alliance. Og den slankekur og fokusering, som den borgerlige regering og Dansk Folkeparti har tvunget DR igennem, er helt nødvendig, siger han.

»Jeg har presset på for at få de forandringer, lige fra jeg begyndte i bestyrelsen. Jeg er grundlæggende glad for, at vi nu slår ind på den vej, der handler om kerne-public service. Om det så var 15 eller 20 procent, der skulle skæres, kan man diskutere. Men resultatet er godt«, siger han.

Til gengæld er DR’s nye næstformand ikke begejstret for beslutningen om at droppe licensen og lægge DR ind under finansloven. Han frygter, at politikerne kommer for tæt på.

»Bliver organisationen bange for politiske repressalier, er vi nået for langt over i forhold til, hvad politikerne må fylde. Derfor har jeg altid været tilhænger af armslængde til det politiske niveau, og derfor er jeg ked af, at vi er kommet på finansloven. Det er ikke et skridt i den rigtige retning. Vi er her for lytterne og seerne, ikke for politikerne«, siger han.

Dennis Nørmark er et af de få bestyrelsesmedlemmer, der er blev genvalgt til at sidde i spidsen for medieinstitutionen. De to andre er tidligere folketingspolitiker for Enhedslisten Line Barfod og debattør Katrine Winkel Holm. De to er udpeget af henholdsvis Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Blandt de nye navne i bestyrelsen er Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjerager, tidligere socialdemokratisk undervisningsminister Christine Antorini og tidligere chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad Arne Mariager.

Den nye næstformand vil i sit arbejde være ekstremt opmærksom på, at DR ikke bliver mindre provokerende og eksperimenterende af frygt for at miste endnu flere ressourcer.

»Det må ikke være sådan, at DR bliver bange for sin egen skygge og bliver bange for, at hvis Jonatan Spang siger noget kritisk om Dansk Folkeparti, så ryger der 5 procent næste gang«.

Omvendt mener han også, at der har været en tendens til at læse for meget politisk følgagtighed ind i de beslutninger, DR har truffet. For eksempel var der flere politikere, der mente, at det var deres fortjeneste, at DR flyttede en del af produktionen til Jylland.

»Der kan jeg fortælle, at det var det ikke. Det var faktisk en beslutning, bestyrelsen tog og havde været på vej med i lang tid, fra før man begyndte at tale om udflytning af arbejdspladser«, siger Dennis Nørmark.

Det kan godt bekymre mediekommentator i Information Lasse Jensen en smule, at den nye bestyrelse ikke har den store føling med Christiansborg og den politiske erfaring, som kan blive nødvendig i en statsejet medieinstitution. Men omvendt er der formentlig heller ikke de store politiske kampe tilbage at kæmpe.

»Forløbet op til forliget har været stor ballade og en værdipolitisk kamp om DR. Men nu har kritikerne vundet, og bestyrelsens opgave bliver at administrere det nye medieforlig«, siger Lasse Jensen, der er tidligere medlem af DR’s chefredaktion.

Han er grundlæggende optimistisk på DR-bestyrelsens vegne, fordi der ikke blandt de nye bestyrelsesmedlemmer er oplagte »ballademagere« eller »krigere«, som kan skabe uro omkring bestyrelsesarbejdet eller DR.

Dennis Nørmark håber, at DR nu får arbejdsro, men han frygter, at DR kan komme ud i et nyt stormvejr, når det for alvor går op for folk, at deres yndlingsprogram eller yndlingskanal forsvinder.

»Og der vil jeg så minde folk om, at det er en politisk beslutning at reducere DR. Og at det er politikerne, der må holdes ansvarlige«, siger Dennis Nørmark.