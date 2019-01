Nyt studie: Er du over 65? Så er du mere tilbøjelig til at dele fake news

Når falske nyheder spredes på de sociale medier, skyldes det særligt ældre mennesker. Det viser et nyt studie fra New York- og Princeton-universiteterne ifølge The Verge.

Forskere har i samarbejde med YouGov undersøgt, hvordan befolkningen agerede på Facebook i månederne op til og efter præsidentvalget i 2016.

Via en app fik forskerne adgang til 3.500 facebookprofiler. Gennem dem kunne de høste data om folks religiøse og politiske overbevisninger, deres tidslinjer og de sider, de følger på Facebook – dog uden at kunne se forsøgsdeltagernes venner eller nyhedsfeed.

Og konklusionen var klar: Uanset om forskerne kiggede på folks uddannelsesniveau, køn, race, indkomst, eller hvor mange links de havde delt, var ældre mennesker absolutte topscorere, når det gjaldt deling af fake news.

Mens 11 procent af brugerne over 65 år delte falske nyheder på deres facebookprofil, var det samme tal for de 18-29-årige 3 procent.

Folk over 65 år deler altså mere end tre gange så mange fake news-artikler som yngre mennesker.

Få deler fake news

Falske nyheders påvirkning af vælgere er blevet heftigt debatteret siden præsidentvalget i 2016.

Efterfølgende er der blevet lavet flere undersøgelser, men med vidt forskellige udfald: Nogle forskere mener, at fake news formentlig har haft indvirkning på valgets udfald. Andre mener, at det er usandsynligt, da relativt få rent faktisk klikkede på de falske nyheder.

Den samme konklusion drager det nye amerikanske studie. Ifølge forskerne er det nemlig trods alt en relativt lille andel på tværs af alle aldersgrupper, der deler fake news. Kun 8,5 procent af panelet delte mindst ét link fra en falsk nyhedsside.

Men hvorfor er det især de ældre, der deler fake news på sociale medier?

Det spørgsmål mangler forskerne stadig at få besvaret. De har dog to teorier: For det første mangler ældre mennesker føling med, hvordan man agerer på internettet, fordi de først sent i livet er begyndt at bruge det. For det andet falder menneskers kognitive evner med alderen, hvilket kan gøre folk mere tilbøjelige til at falde for løgne.

Forskerne kunne desuden se, at folk af konservativ politisk overbevisning var mere tilbøjelige til at dele falske nyheder end brugere, der identificerede sig som liberale: 18 procent af de registrerede republikanske vælgere delte links til falske nyheder, mens kun 4 procent af de registrerede demokratiske vælgere gjorde det.