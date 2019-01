DR-chef om kritik efter 'grisefarvet'-gate: »Sagen fortjener ikke den opmærksomhed, den har fået«

I Politiken blev DR kritiseret for ikke at bakke nok op om deres politiske analytiker Christine Cordsen, efter hun beskrev danskeres hudfarve som »grisefarvet«. DR’s nyhedschef,Thomas Falbe, kalder kritikken for »decideret forkert«, og »at det ikke passer«.

Efter statsministerens nytårstale beskrev DR’s politiske analytiker Christine Cordsen danskeres hudfarve som »grisefarvet« på direkte tv. Formuleringen har siden skabt debat, både i forskellige medier og på Facebook.

Politiken har derfor spurgt tre forskellige markante stemmer, hvor værdiladet og subjektivt politiske analytikere og kommentatorer må udtrykke sig.

Heriblandt radiovært og politisk kommentator Jarl Cordua, som mener, »at det er skammeligt, at DR ikke har en smule rygrad til at forsvare deres journalist imod den slags beskyldninger«.

Samtidig mener DF’eren Katrine Winkel Holm, sognepræst og samfundsdebattør, at Christine Cordsen viser en »rød« slagside i Danmarks Radio:

»Og det er problematisk, fordi DR er forpligtet til upartiskhed, for alle danskere bidrager til det, så der skal ikke være en bestemt holdning, som dominerer«.

Kritikken fra især Jarl Cordua kalder DR’s nyhedschef, Thomas Falbe, for »decideret forkert«, og at »det ikke passer«, da han mener, at DR i den grad har bakket Christine Cordsen op:

»Som jeg har sagt til andre medier i løbet af ugen, har Christine Cordsen selv sagt, at hendes ordvalg var en fejl. Og det er jeg enig i, men sådan noget sker i en direkte udsendelse. Det var en formulering med humor for øje, en lidt for karikeret udlægning af, hvad både S og DF’s politiske intentioner er. Den gik så ikke ind. I min optik er den ikke længere, og der er ikke nogen sag«, siger han.

»Christine Cordsen har fuld opbakning fra mig og fra hele DR. Der er ikke tale om nogen form for påtale, konsekvens eller andet, så at vi ikke bakker hende op, synes jeg er decideret forkert. Det er en sag, som ikke fortjener den opmærksomhed, den har fået«.

Pr-foto: Agnete Schlichtkrull / DR

Her i avisen mener Jarl Cordua også, at I er spændt for en politisk vogn anført af Dansk Folkeparti, hvor man skal passe lidt på, hvad man siger. Hvad tænker du om det?

»Det er simpelthen ikke korrekt. Som analytiker har man ofte mandat til at være mere personlig eller ideologisk klar i en politisk analyse, men det privilegium har vi ikke i DR – og vil sådan set heller ikke have det. Vi skal være så nøgterne, saglige og objektive, som man kan være som mediehus, fordi vores publicistiske afsæt er et andet end så mange andre steder«.

»Men der skal samtidig være et frirum, så man kan lave gode, præcise og skarpe politisk analyser, og det rum har Christine Cordsen«.

Men er der plads til den slags frirum? Bør Christine Cordsen ikke være neutral i sin analyse, eftersom hun arbejder for DR og er forpligtet til at være upartisk?

»Det er det, jeg siger. Der er et andet opdrag i DR, end man kan have så mange andre steder. Men det ændrer ikke ved, at vi sådan set har en intention om at være både nøgterne og objektive i vores analyser, men samtidig sørge for at være tilpas skarpe, så det fortsat giver mening og forbliver relevant«.

Christine Cordsen afslører vel en eller anden form for politisk tilhørsforhold, når hun blandt andet omtaler Dansk Folkepartis politik som en illusion. Er der, som Katrine Winkel Holm siger, »en rød slagside«?