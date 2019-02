Med YouTube Kids’ indtog i Danmark rejser der sig et centralt spørgsmål: Hvilket indhold mener YouTube er god børneunderholdning? Ekspert undrer sig – og en forælder er ikke sikker på, at tiltaget er fyldestgørende.

FOR ABONNENTER

Hun havde egentlig givet sine to drenge lov til at bruge YouTube en time om dagen. Men efter at man fra skolens side havde skrevet en besked til alle forældre, hvori man undrede sig over, at børnene var ukoncentrerede, tog hun konsekvensen: