Payback time: Snart kan du ikke se Netflix via Apple Airplay

Netflix gør det nu umuligt at bruge Apple Airplay. Branchefolk mener, at Netflix hævner sig, fordi Apple vil gå ind i film- og seriebranchen med abonnement og egenproduktion.

En skråt op-finger fra Netflix til Apple.

Sådan skriver digital trendanalytiker Christiane Vejlø i dag på Twitter om Netflix’ udmelding om, at de ikke længere vil understøtte Apple Airplay.

Det betyder, at man ikke længere vil kunne sende en Netflix-udsendelsee videre fra sin iPhone eller iPad til en computer eller et tv med Airplay i nærheden.

Baggrunden er, at Apple for to uger siden på et pressemøde i Cupertino, Californien offentliggjorde, at de nu vil rykke ind i abonnementsbetalt streaming med Apple TV+ til efteråret. De vil også selv producere film og serier, og så vil de samle andre services, fx HBO, Amazon Prime og Hulu, så man kun behøver at hente sit visuelle indhold et sted.

Og så kommer Netflix ifølge Cult of Mac to uger senere med meldingen om, at de ikke vil understøtte Airplay fremover.

»Netflix har jo selv benægtet, at der er en sammenhæng. Men når det nu sker lige efter, Apple TV + er blevet lanceret, så lugter det af hævnakt«, siger Christiane Vejlø, digital trendanalytiker fra Elektronista Media.

Generer brugerne

Umiddelbart ser hun ikke de store problemer for brugerne, da mange alligevel har et stykke hardware, en Apple TV- boks, som de streamer tv med.

Eller de har et smart-tv, der går direkte på Netflix, eller bare ser det direkte på deres iPad eller iPhone. Så det er kun, hvis man bruger sin telefon til fx at se en film på computeren eller en iPad, at man har problemet.

»Alligevel kan man sige, at Netflix generer deres brugere. Ligesom de også generer deres brugere, når de nu har fjernet muligheden for at købe abonnement direkte i appen fra App Store, fordi de ikke vil give Apple et gebyr per salg«.

Udover at genere brugere, så ser trendanalytiker Christiane Vejlø først og fremmest det her som en Davids kamp mod Goliat. Den lille, men dygtige streamningservice, mod de største på markedet.

»Apple ruller sig virkelig ud og har aftaler med nogle af de største navne. Steven Spielberg, Jennifer Aniston, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan. Og de bliver en platform for alt indhold fra giganter som HBO, Amazon og Hulu«, siger Christiane Vejlø.

»Men selv om Apple har så mange muskler, så afhænger det hele af, hvor gode deres anbefalingsalgoritmer er. Det firma, der laver den mest brugervenlige platform, som samtidig rammer deres brugeres smag bedst, vinder. Og det er Netflix meget erfarne i«.