Regeringen og DF vender rundt og laver redningsplan for Radio24syv

Ny digital radiokanal bliver ikke bundet af nogen geografiske krav og får 70 millioner kroner i støtte årligt. Det åbner for, at Radio24syv alligevel kan overleve.

Regeringen og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om at lave en ny digital radiokanal, der får 70 millioner kroner i støtte årligt.

Det oplyser kulturministeren.

»Du får nyheder, debat, du får en stærk kulturdækning og satire. Der er lavet ret brede rammer om radioen, så den nye byder selv kan få lov at bestemme«, siger Mette Bock (LA) til TV 2 News.

Aftalen skal gøre det muligt for Radio24syv at leve videre.

Radiostationen meddelte ellers i sidste måned, at den ikke ønsker at søge om at få forlænget sendetilladelsen under de nye vilkår. Det skyldes kravet om, at mindst 70 procent af redaktionen på fm-kanalen i fremtiden skal have adresse mindst 110 kilometer fra hovedstaden.

Efter omfattende kritik af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at flytte radioen ud af hovedstaden, meddelte Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, at det aldrig havde været partiets hensigt at få lukket radioen, og at man var klar til at genåbne aftalen.

Partiet foreslog at oprette en ny digital DAB-radio. Og det er den radio, der nu er en aftale om. I modsætning til fm-kanalen, der allerede er sendt i udbud, bliver der ingen krav til redaktionens placering på den digitale radiokanal.

»De må være lige præcis, der hvor ejerne ønsker de skal være«, siger kulturminister Mette Bock.

Størstedelen af pengene til redningsplanen finder politikerne ved at droppe den DAB-kanal med fokus på kultur og klassisk musik, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i medieforliget. Resten tager man fra den såkaldte Public Service Pulje, der støtter blandt andet dokumentar og drama.