Klaus Riskær stopper som vært på Radio24syv

Der er slut med at ringe ind til Riskærs Fredagsbar. Finansmanden kan ikke forene sit folketingskandidatur med at være radiovært og trækker sig.

Fredag formiddag har man fast kunnet høre Klaus Riskær Pedersen tage imod opkald i to timer og tale med lytterne om lige præcis det, de har på hjerte. Men det skal være slut nu. Finansmanden trækker sig som vært på Radio24syv.

Programmet har i sin levetid skabt overskrifter, da det var her, at en bedemand ringede ind og for åben mikrofon kom til at fortælle om, hvordan han havde »slukket for alle apparaterne« knyttet til en kammerat, der lå lammet på sygehuset efter en motorcykelulykke.

’Riskærs fredagsbar’ var tænkt som et håndholdt debatprogram med vide rammer for emnerne, men efter Riskær stiftede et parti og nu stiller op til folketinget har henvendelserne især drejet sig om politik, forklarer han.

»Som man sagde i 1970erne: ’Alt er politik’, og uanset hvor meget jeg stritter imod, må jeg sande, at lytterne vil tale politik med mig. Og da min egen kampagne starter i Jylland i dag, så vil jeg også gerne diskutere politik med vælgerne, og det er ikke foreneligt med rollen som public service radiovært, så derfor har jeg bedt om, at vi standser for denne gang«, udtaler Riskær via en pressemeddelelse.

Riskær har da også skabt røre på Radio24syv som da han i programmet 55 minutter ikke var tilfreds med journalisten Tinne Hjersing Knudsens spørgeteknik og rasende udbrød:

»Det er en skændsel, det her. Der burde ikke være sådan et program på Radio24syv. Jeg gider ikke spilde mere tid på det«.

Naturtalent som vært

På Radio24syv ærgrer man sig ifølge ledelsen over hans opsigelse, da man havde tænkt sig at beholde Riskær, indtil valget blev udskrevet, men programchef Mads Brügger tager Riskærs beslutning til efterretning. Og han vil ikke afvise, at Riskær vender tilbage til kanalen på et senere tidspunkt.

»Klaus Riskær er et kæmpe naturtalent som radiovært, og få er så gode til at tale med lytterne, som han er. Nu venter vi og ser hvordan valget går, og så tager vi stilling til fremtiden på den anden side af det«.

Senere på ugen melder kanalen ud, hvilket program der erstatter Riskærs Fredagsbar.