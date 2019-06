Røde partier: Nu vil vi aflyse besparelser i DR

Der er bred enighed i rød blok om, at besparelserne på DR og public service skal væk, og at der skal findes en løsning for Radio24syv.

De to partier, der har tegnet mediepolitikken under den borgerlige regering, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, har fået katastrofale valg, og nu vil det nye røde flertal tage et opgør med deres mediepolitik. Det er meldingen fra medieordførerne i Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

»Når jeg ser på de kulturpolitiske meldinger, er der enighed om at få justeret og ændret i den medieaftale, der er lavet«, siger Socialdemokratiets næstformand, kultur- og medieordfører Mogens Jensen.

Det er først og fremmest besparelserne på DR og public service, som partierne vil se på, men også public service-puljen og etableringen af en ny tv-kanal er i spil.

Ud over at styrke DR og public service er der i rød blok enighed om, at Radio24syv skal have en redningskrans. S, R og SF mener, at man skal køre videre med den dab-model, som den afgående regering sammen med Dansk Folkeparti besluttede at udbyde, kort før statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valg.

»Vi er åbne over for et udbud af den dab-radiokanal, og det ser ud til, at der er positive signaler fra det nye flertal over for den løsning«, siger Mogens Jensen.

Både SF og Radikale Venstre mener, at dab-radioen er en god løsning, der kan redde Radio24syv.

Enhedslisten mener derimod, at man skal gå skridtet videre og ændre det udbud om FM4-kanalen, som Radio24syv hidtil har sendt på.

Partiet vil have ophævet kravet om, at 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat 110 kilometer fra hovedstaden. Et krav, som betød, at Radio24syv opgav at byde på radioen, fordi stationen ikke mente, at den med det vilkår kunne fortsætte med at lave den radio, 24syv har haft stor succes med.

Fakta Rød kulturpolitik Efter valget er der bredt flertal for at afskaffe en af de mest udskældte besparelser på kulturen, det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent om året. Det nye flertal vil lave en ny medieaftale, der afløser det forlig, som den borgerlige regering indgik med Dansk Folkeparti i juni 2018. Flertallet er også enige om at kaste en redningskrans til Radio24syv, så radioen får mulighed for at fortsætte, ligesom de er enige om at styrke public service og DR.

FM4-båndet har allerede været i udbud, og der er kun én ansøger til at overtage FM4 efter Radio24syv de næste 8 år, nemlig en sammenslutning af mediehuse fra provinsen i Danmark under ledelse af Jysk Fynske Medier.

»Vi vil meget gerne have undersøgt, om det udbud kan laves om, for vi ønsker et udbud, der sikrer, at vi får de bud ind, der giver den bedste radio i Danmark. Man laver ikke god radio ved at sige, at nogen ikke må byde«, siger Søren Søndergaard (EL).

Men den løsning mener hverken Socialdemokratiet, Radikale eller SF længere er mulig. S og Radikale mener ikke, at man kan tillade sig at trække et udbud tilbage, når der allerede er en konkret ansøgning, som bliver sagsbehandlet i Radio- og tv-nævnet. Og SF synes, at det er landet fint med en FM4-kanal til et konsortium af mediehuse i provinsen og så en dab-kanal til Radio24syv.

Der er heller ikke enighed om, hvor meget eller lidt af besparelserne på DR, der skal rulles tilbage.

SF og Radikale mener, at man som minimum skal aflyse de besparelser, DR ikke har gennemført endnu, men varslet vil blive gennemført i 2021. Det drejer sig om 250 millioner kroner.

Enhedslisten mener, at den samlede besparelse på 770 millioner kroner – 20 procent af støtten til DR – skal rulles tilbage.

Men Socialdemokratiet vil ikke love noget på forhånd.

»Vi synes, at det er et stort problem, at man har gennemført besparelserne. Men pengene er disponeret, så der skal findes finansiering, hvis vi skal ændre det«, siger Mogens Jensen.

Partierne i rød blok er enige om, at der ikke kan laves nogen aftale, før der er fundet en ny regering. Men Enhedslisten opfordrer i en mail til de øvrige medieordførere til et snarligt møde for at finde ud af, hvad de kan blive enige om.

Ikke mindst for at sikre, at Radio24syv ikke når at lukke helt ned, før politikerne finder en løsning.