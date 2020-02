Måske en løsning på vej til 1 mio. tv-seere: YouSee vil pludselig genoptage forhandlingerne med Discovery efter brud

Automatisk oplæsning Beta

YouSee har efter 1 måned og 11 dage uden Kanal 4, Kanal 5 og de andre Discovery-kanaler nu smidt håndklædet i ringen og kontaktet Discovery for at se, om ikke man alligevel kan lave en aftale.

Det skriver flere danske medier.

»Det er korrekt, at YouSee har kontaktet os, men uden at komme med noget konkret. Vi har ikke fået noget oplæg fra dem, der viser lys for enden af tunellen«, lyder det i en skriftlig kommentar fra Christian Kemp, adm. direktør for Discovery Networks i Danmark, til MediaWatch.

Hvis vi ikke formår snart at omstille den måde, man sender tv på, kommer vi til at stå på en isflage, der bare bliver mindre Lasse Pilgaard, koncernfinansdirektør i TDC

Det er blot få dage siden, at YouSee kunne præsentere et regnskab, der viste, at 24.000 kunder (ud af i alt 1,1 million) skred fra den store danske tv-distributør sidste efterår, hvor konflikten med Discovery udviklede sig fra uenighed til krig og videre til decideret farce.

Konflikten startede tilbage i foråret 2019, da parterne skulle genforhandle en aftale og YouSee ikke længere ville lade Discoverys kanaler være en del af de faste kanalpakker, men alene være et tilbud til kunderne via deres bland selv-model. Det mener Christian Kemp stadig er »stærkt konkurrenceforvridende og diskriminerende«. I august brød forhandlingerne så sammen, og frem mod oktober sidste år forsøgte parterne at finde hinanden, før Discovery endegyldigt trak sig.

Det dramatiske klimaks indfandt sig 1. januar, da YouSees systemer gik ned i hele tre dage, så kunderne ikke havde mulighed for at tilvælge nogle nye tv-kanaler.

En nødvendig konflikt

Ifølge B.T. kommer tabet af kunder dog ikke bag på Lasse Pilgaard, som er koncernfinansdirektør i TDC.

»Vi er kede af hver kunde, vi mister, men vi forventede at se en reaktion i kundetallene, da det blev klart, at vi ikke kunne nå en ny aftale med Discovery inden nytår. Det er svært at sige, hvor meget eller hvor lidt det har spillet ind, men vi har jo set, at vi har tabt lidt flere kunder i fjerde kvartal end tredje kvartal, og det er nok den primære årsag til det«, siger fra Lasse Pilgaard.

Ifølge Pilgaard er konflikten med Discovery nødvendig taget den strukturelle udvikling i tv-markedet i betragtning. Han siger til ITWatch, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvordan konflikten vil påvirke forretningen i indeværende kvartal.

»Hvis vi som operatørindustri ikke formår snart at omstille den måde, man sender tv på, så kommer vi til at stå på en isflage, der bare bliver mindre og mindre. Det handler om, hvordan vi får skabt noget, vi alle sammen kan hoppe over på, hvor kunderne har lyst til at blive. Det er det, vi gør nu. Det har kostet lidt i forhold til kunder og konflikter«, siger han.

Discovery har tidligere fortalt Politiken, at de ser en tilstrømning til deres streamingtjeneste DPlay. YouSee har dog stadig over 1,1 millioner kunder.