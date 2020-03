Fie Laursen kritiseres for at reklamere for gråzone-prostitution: »Det er sådan set bare dating med fordele for kvinder«

SoMe-kendissen, Fie Laursen, har endnu en gang fået ørerne i reklame-maskinen. Denne gang for at reklamere for en ny sugardatinghjemmeside, Todayters.dk. Dybt problematisk mener Red Barnet.

Fie Laursen kritiseres for at reklamere for gråzone-prostitution:

En solbrun, blond kvinde spejder ud mod horisonten med teksten »Leder du efter en hot flirt?? og luksus, så swipe op her« skrevet henover sin kavalergang.

Længere nede på billedet bliver der reklameret med 30 dages gratis premium medlemskab, hvis man opretter sig på den nye sugardatinghjemmeside Todayters.dk ’nu’.

Billedet er en reklame på SoMe-kendissen Fie Laursens Instagram. Her har hun over 350.000 følgere. Flere af dem er under 18 år.

Sugardating bliver solgt på nettet som en udveksling af oplevelser og forkælelser. Ofte er det unge, smukke kvinder, der stiller deres tid - eller sin krop - til rådighed til mænd, der har råd til at købe dyre tasker eller betale i kolde kontanter for selskabet. Det er gråzone-prostitution og kan udvikle sig farligt for unge, mener psykolog ved Red Barnet Kuno Sørensen.

»Fie Laursen fremstår som et idol eller et forbillede og det bekymrer os, hvis reklamen normaliserer sugardating som noget – især unge teenagere – tror hører med til et normalt seksualliv. Og at de tænker: Sugardating er noget, vi også skal prøve«, fortæller Kuno Sørensen.

»Jeg har før prøvet at sugardate«

Fie Laursen, der på nuværende tidspunkt opholder sig i Spanien, svarer Politiken på mail.

»De kalder det gråzone-prostitution, fordi de ikke selv ved noget om sugardating – eller har begået sig i det selv. Jeg har før prøvet at sugardate og havde fantastiske oplevelser med det. Det var ikke seksuelle relationer, men nærmere som at have en mentor i livet, der lærte mig en masse og havde dybe samtaler, som ingen ung fyr kunne have haft. Og så blev jeg på samme tid forkælet«, skriver SoMe-personligheden.

Men Kuno Sørensen mener, at når seksuelt samvær bliver gjort til en byttevare, vil det være skadeligt for unges opfattelse af dem selv og deres intime relationer. Hvis man bliver opøvet i, at man stiller sig til rådighed og opfylder andres behov fremfor sine egne, kan det gå udover selvværdet. Kuno Sørensen frygter, at sugardating kan skubbe især sårbare unge ud i reel prostitution.

»Det er helt klart, at influencers har et vældigt ansvar, når de fremstår som positive forbilleder for, hvordan man som ung skal leve sit liv. Og derfor synes vi netop at det er problematisk, når der bliver positivt reklameret for sugardating.«

Siger hun kan stå inde for det

Fie Laursen mener godt, at hun kan reklamere for Todayters med god samvittighed. I sit mailsvar forsvarer hun hjemmesiden, og fortæller, at det ikke er en side for prostitution.

»Jeg kan stå indenfor det, ligeså vel som jeg kan stå ved, hvis jeg reklamerede for Tinder (en datingapp, red.). Sugardating er sådan set bare dating med fordele for kvinder. Todayters er ikke en side for prostitution, som mange skriver. Det er en side, hvor du kan skabe en relation til et menneske, som generelt har mere at byde på. Er man en voksen kvinde, som søger en rigtig mand – lidt ældre end en selv – og som kan byde på en anden livsstil, samt dybere og større samtaler, fordi han har livserfaring, er siden god«.

Er tidligere blevet kritiseret

Fie Laursen har tidligere haft ørerne i maskinen, efter hun reklamerede for plastikkirurgi i form af først brystforstørrelse og derefter en ’brazilian buttlift’ – en operation hvor man suger fedt ud fra blandt andet maveregionen og placerer det på en kvindes bagdel. SoMe-kendissen har på Instragram offentligt undskyldt for at have reklameret for plastikkirurgi.

»Jeg har taget en beslutning om at slå mit ego til jorden - og erkende min fejl. At reklamere for plastikkirurgi. Jeg står ved mine operationer. Dog vil jeg erkende, at det måske kan påvirke unge til at tænke, at de ikke er gode nok - og til at de skal ligge under kniven – når jeg som offentligt ansigt deler rabatkoder og derfor får det til at ligne et ’quick fix’«, skrev Fie Laursen på sin Instagramprofil i slutningen af februar i år.