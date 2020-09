Poul Madsen: »Jeg truer ikke med at gå. Jeg truer med at blive«

Når en dødsdømt går fra sin celle til skafottet for at blive henrettet, siger man i USA, at han er ’dead man walking’. En gående, død mand.

Debatten i Publicistklubben onsdag var seks minutter gammel, da journalist Anja Bo omtalte Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, som døende. Årsagen var Politikens afsløring tirsdag, at Poul Madsen i 2017 gav en chef en advarsel for seksuel krænkelse – og forfremmede ham.

»Du har jo forfremmet en mand med en sexisme-chikanesag, vel vidende at det var det, du gjorde«, indledte Anja Bo, som var en af fem paneldeltagere, der var inviteret for at debattere hverdagssexisme i Publicistklubben, en presseforening som afholder debatarrangementer.