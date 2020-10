»Dumt«: Freelancere og tidligere praktikanter langer ud efter Berlingske

Flere tidligere praktikanter og freelancere på Berlingske kritiserer Berlingske Medias undersøgelse af sexisme på mediearbejdspladsen.

De er nemlig ikke en del af undersøgelsen, som kun inkluderer nuværende fastansatte medarbejdere på koncernens titler. Det skriver fagbladet Journalisten.

»Alt, hvad den seneste måneds debat har vist os, er, at dem, der er mest sårbare, når det kommer til sexisme og seksuelle krænkelser, er praktikanter og løsttilknyttede. Derfor undrer det mig, at de ikke er med«, siger Katrine Rosenbæk til Journalisten.

Hun er tidligere praktikant og freelancer på Berlingske og i dag journalist på Femina. Også nuværende freelancer Mikkel Danielsen kritiserer undersøgelsen.

»Jeg har arbejdet på Berlingske i efterhånden fem år. Dag ud og dag ind. Men min – og mange, mange andres – kontrakter betyder, at vi ikke må deltage i Berlingske Medias store sexisme-undersøgelse. Dumt«, skriver han på Twitter.

I fagbladets artikel svarer Berlingske Medias hr-chef, Lise Glerup Pedersen, på kritikken:

»Det er den klare anbefaling fra dem, der har lavet vores undersøgelse, at når man arbejder med kulturen i en virksomhed, så tager man udgangspunkt i de ansatte«, siger hun og understreger, at man selvfølgelig vil tage konkrete henvendelser fra freelancere alvorligt.

Debatten om sexisme i mediebranchen tog fart, da over 1.615 kvinder i september skrev under på et støttebrev til TV 2-vært Sofie Linde, der brugte sin tjans som vært på Zulu Comedy Galla til at sætte fokus på sexisme og sexchikane på danske mediearbejdspladser.

Siden har en lang række kvinder fra mediebranchen fortalt om krænkelser og sexisme på blandt andet TV 2, Ekstra Bladet og i DR. Flere af sagerne har specifikt handlet om grænseoverskridende adfærd over for praktikanter.